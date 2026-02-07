En los últimos días, en la zona de Nueva York volvió a aparecer con fuerza una palabra que muchos asociaban con el pasado o con otros países: tuberculosis. No es un motivo para entrar en pánico ni para pensar en cierres masivos de escuelas, pero sí una señal de alerta que vale la pena mirar de cerca, especialmente para las familias que viven y trabajan en el área metropolitana, desde Long Island hasta los barrios de Queens, Brooklyn o el Alto Manhattan, donde muchos padres hacen largos trayectos en tren o bus para llevar a sus hijos a la escuela. Los casos confirmados, vinculados a dos escuelas secundarias de Long Island, reavivan miedos comprensibles en una comunidad que todavía tiene muy presente lo vivido con el COVID-19 y otras crisis de salud pública, y que muchas veces enfrenta barreras de idioma o acceso al sistema médico. Por eso, en esta nota reunimos información clara, basada en fuentes oficiales de salud de Estados Unidos, para explicar qué ocurrió, qué se sabe hasta ahora, cuáles son los síntomas a los que hay que prestar atención y qué mensajes están dejando las autoridades a las familias hispanas de la ciudad y sus alrededores.

¿DÓNDE SE CONFIRMARON LOS CASOS DE TUBERCULOSIS?

En los últimos días se confirmaron casos recientes de tuberculosis en dos escuelas secundarias de Long Island, dentro del área metropolitana de Nueva York.

Bethpage High School, en el condado de Nassau: el Departamento de Salud del Condado de Nassau notificó al distrito escolar que una persona asociada a la comunidad de la escuela dio positivo por tuberculosis. La persona está bajo supervisión médica y recibiendo tratamiento, y los funcionarios de salud trabajan en el rastreo de contactos para identificar a quienes pudieron haber estado expuestos de forma cercana y prolongada.

Patchogue-Medford High School, en el condado de Suffolk: días antes, el distrito escolar informó a padres y tutores que una persona vinculada a la comunidad escolar había sido diagnosticada con tuberculosis. En este caso, el Departamento de Salud del Condado de Suffolk señaló que hasta ahora no se identificaron otros casos activos relacionados, aunque la investigación sigue en curso.

En ambos distritos, las cartas enviadas a las familias remarcaron que la persona contagiada ya no estaba presente en las instalaciones al momento de las notificaciones, un punto clave para reducir el riesgo de transmisión dentro del entorno escolar.

Personas relacionadas con la comunidad escolar han sido diagnosticadas con tuberculosis (Crédito: Freepik / Imagen generada con IA)

LO QUE DICEN LAS AUTORIDADES SOBRE EL RIESGO DE CONTAGIO

Tanto los distritos escolares como los departamentos de salud de Nassau y Suffolk han repetido un mensaje central: el riesgo para la población escolar en general se considera bajo.

Desde Bethpage High School se explicó a padres y tutores que la tuberculosis es una infección bacteriana que no se transmite con facilidad y que, en la mayoría de los casos, requiere:

Contacto frecuente

Exposición prolongada

Permanecer en espacios cerrados y con poca ventilación, como el hogar o un vehículo

Esto coincide con la explicación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que señalan que la tuberculosis se propaga por el aire cuando una persona con enfermedad activa en los pulmones tose, habla o canta, y que los contagios suelen darse entre personas que pasan muchas horas juntas a diario, como familiares, amigos cercanos o compañeros de aula muy próximos.

En términos simples, no es suficiente cruzarse con alguien en el pasillo o compartir un aula de manera ocasional para contagiarse, algo que las autoridades remarcan en sus comunicaciones a las familias para evitar alarmas innecesarias.

MEDIDAS Y PRUEBAS EN PATCHOGUE-MEDFORD

En el caso de Patchogue-Medford High School, el tono hacia algunas familias fue más directo: el distrito envió cartas específicas a los padres de estudiantes que, según la investigación inicial, podrían haber tenido contacto cercano y prolongado con la persona infectada.

A partir de las recomendaciones del Departamento de Salud del Condado de Suffolk, se sugirió la realización de pruebas para detectar infección por tuberculosis:

Pruebas recomendadas a los estudiantes:

Prueba cutánea de la tuberculina (Mantoux PPD)

Análisis de sangre Quantiferon (IGRA)

El distrito ofreció pruebas gratuitas dentro de la escuela en varias fechas, siguiendo las guías del CDC y del Departamento de Salud del estado, e indicó que habría una segunda ronda de testeo tras el periodo de incubación estimado, que suele ser de unas 2 a 8 semanas para que la infección pueda detectarse. A los estudiantes que se realizaron las pruebas fuera del campus se les pidió entregar la documentación oficial para que las autoridades de salud puedan llevar un registro completo.

SÍNTOMAS A LOS QUE HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN

Los departamentos de salud de Long Island y las cartas enviadas a las familias enumeran una serie de síntomas clásicos de la tuberculosis, en línea con lo que describen tanto el CDC como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Síntomas comunes de tuberculosis activa en los pulmones, según el CDC y la OMS:

Tos persistente (de tres semanas o más)

Dolor en el pecho

Tos con sangre o con flema desde lo profundo de los pulmones

Fatiga o debilidad sin causa clara

Pérdida de peso y del apetito

Fiebre

Sudores nocturnos

La presencia de uno o varios de estos síntomas no significa automáticamente que una persona tenga tuberculosis, pero sí es una razón suficiente para consultar con un profesional de la salud, especialmente si se trata de alguien que estuvo en contacto cercano con un caso confirmado. Tanto el CDC como la OMS recalcan que el diagnóstico temprano y el tratamiento completo son claves para evitar complicaciones y nuevos contagios.

¿QUÉ ES LA TUBERCULOSIS Y POR QUÉ SIGUE IMPORTANDO EN 2026?

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que suele afectar principalmente a los pulmones, aunque también puede comprometer otros órganos como el cerebro, los riñones o la columna vertebral.

De acuerdo con el CDC, la tuberculosis se propaga a través del aire cuando una persona con enfermedad activa en los pulmones o la garganta expulsa gotitas microscópicas al toser, hablar o cantar, y estas son inhaladas por otra persona. No todas las personas infectadas desarrollan síntomas, por lo que se distingue entre:

Tuberculosis latente (inactiva): la persona tiene la bacteria en el cuerpo pero no presenta síntomas ni contagia a otros.

Tuberculosis activa: la bacteria está causando enfermedad, la persona sí tiene síntomas y puede transmitirla si no recibe tratamiento adecuado.

Este punto ayuda a entender por qué las autoridades hablan más de vigilancia, pruebas y seguimiento de contactos que de cierres masivos o cuarentenas generalizadas: el objetivo es detectar a tiempo las infecciones, tratar a los casos activos y evitar que la enfermedad se siga propagando en espacios cerrados.

UN MENSAJE A LAS FAMILIAS DE NUEVA YORK

Para muchas familias de Nueva York, Long Island y los alrededores, estas noticias pueden despertar recuerdos de los peores meses de la pandemia, cuando las comunidades hispanas de lugares como Corona, Jackson Heights, Washington Heights o el South Bronx se vieron duramente golpeadas. La diferencia hoy es que, en el caso de la tuberculosis, las autoridades cuentan con protocolos claros, tratamientos efectivos y una red de coordinación entre los distritos escolares y los departamentos de salud locales y federales.

Lo que está ocurriendo en Long Island no debe minimizarse, pero tampoco convertirse en motivo de pánico sin información confiable: las comunicaciones de los distritos, el trabajo de los departamentos de salud de Nassau y Suffolk y las guías del CDC muestran que el sistema está actuando con rapidez para identificar contactos, ofrecer pruebas y acompañar a las familias. En temas de salud pública que involucran escuelas, la transparencia y la prevención son fundamentales, y en este caso el mensaje para las familias hispanas es claro: mantenerse informadas, seguir las indicaciones de las autoridades y consultar a un médico ante cualquier síntoma sospechoso es la mejor forma de proteger a los estudiantes y a toda la comunidad.