En entrevista con Gestión, Mario Gonzales, su gerente general, da detalles sobre el portafolio de inversiones en generación de la empresa y sus planes para el negocio distribución. También responde sobre el comunicado de Indecopi en torno a la compra de Enel Distribución por CSGI, en el que se alude a Luz del Sur en los riesgos que el organismo identificó por ser también una empresa propiedad del Estado chino.

De los US$ 1,000 millones en inversiones previstas para los próximos cinco años, ¿cuánto se ejecutará en 2024?

El próximo año vamos a invertir, de todas maneras, US$ 130 millones en los negocios de transmisión, distribución y generación. Podríamos invertir US$ 100 millones más si arranca el proyecto hidroeléctrico Santa Teresa II (280 MW).

¿En qué situación está la CH Santa Teresa II?

Es un proyecto que iniciamos en el 2016 y obtuvimos la concesión definitiva en 2019. Sin embargo, ocurrió la pandemia y el ruido político posterior y tuvimos que esperar. El 2024 se debería convocar el concurso para su construcción.

Otra iniciativa lista para construir es la CH Lluclla (300 MW), que es un componente de Majes Siguas II…

Sí, es una central lista para construir, pero el Gobierno Regional de Arequipa se ha ido al arbitraje con Cobra (por el proyecto de irrigación).

¿Cómo ha afectado esta situación al desarrollo de la central hidroeléctrica?

Como no avanza el reservorio del que iba a venir la mitad del agua que la central usará en sus turbinas, no podemos lanzarnos a hacer una inversión en esa situación. Hemos enviado cartas al Gore para ver qué hacemos, pues tenemos un contrato con ellos el que suponía que la empresa cumpla con algunas obligaciones y estudios que no son nada baratos. Ya hemos invertido US$ 10 millones.

Este proyecto se encuentra dentro del paquete de los US$ 1,000 millones

Sí, al igual que Santa Teresa II, la ampliación de Santa Teresa I, la repotenciación de las centrales solares (adquiridas este año a Sojitz Arcus Investment) y las centrales eólicas Tres Hermanas y Marcona (129 MW, compra recientemente anunciada y cuya aprobación por parte de Indecopi aún está pendiente).

¿Buscan adquirir más centrales?

Siempre estamos evaluando lo que se pueda presentar mientras encaje con nuestro plan de crecimiento, que es de energías renovables. Pero no puedo decir si buscamos comprar más.

Ahora mismo, ¿cuánta potencia instalada tiene Luz del Sur a través de su subsidiaria de generación Inland Energy?

Son 144 MW.

¿Y hasta cuánto podría llegar en los próximos cinco años?

En el escenario más optimista, que depende de las inversiones en Santa Teresa II, Lluclla y la ampliación de la Santa Teresa I, estamos hablando de 630 MW.

Es un aumento importante. En el futuro, ¿cuál podría ser la participación de Luz del Sur en generación?

Nuestra intención no es convertirnos en una empresa de generación. Nuestro core business es la distribución. Lo que tenemos es un pie en generación para crecer en dicho negocio, principalmente para abastecer a los clientes que vienen del mercado libre. Y si hay alguna oportunidad, presentarnos en licitaciones. Pero nuestra intención no es tener 1,000 MW o equiparar la demanda de la distribuidora con la generadora.

Ahora mismo, ¿qué porcentaje de los ingresos provienen de generación?

Poco. Aproximadamente 7%.

Y hasta cuánto podría alcanzar

Un 20% o 30%.

Es significativo

Si lo comparas dentro de Luz del Sur, sí. Pero no en comparación con el parque nacional. Reitero, no somos un generador que le podría hacer sombra a alguno de los tres más grandes. Estamos súper lejos.

¿Qué inversiones tienen previstas en distribución?

Queremos sentar las bases para el desarrollo de una red inteligente y para eso hay que invertir en tecnología. En el 2023 hemos invertido casi US$ 9 millones y para el próximo año podrían ser US$ 10 millones. Además, estamos creando un área de investigación y desarrollo en Luz del Sur.

Riesgos y recesión

¿De qué manera los ha afectado la recesión?

La recesión nos preocupa. Durante dos meses consecutivos hemos percibido una demanda por debajo de nuestros pronósticos. Esperamos que este mes se corrija. Pero ese menor consumo hace que nuestras redes estén subutilizadas. Si esto sigue, se podría reducir o aletargar las inversiones en nuestras redes de distribución. No drásticamente, pero en cierto nivel. Sin embargo, confiamos en que la economía va a salir del bache.

¿Qué riesgos en general enfrenta el sector generación?

Las distorsiones que hubo durante varios años en los precios del sector desincentivaron las inversiones en generación eficiente. El 2023 ha sido un año seco, no hubo mucha generación hidroeléctrica y tuvieron que entrar máquinas ineficientes (hay alrededor de entre 3,000 MW y 4,000 MW cuya generación es de diesel). Así, durante dos meses y medio los costos marginales han estado por encima de US$ 150.

¿Qué consecuencias puede tener esto?

Al mercado regulado (residenciales y algunas empresas pequeñas o medianas), felizmente eso no les toca, al menos no directamente. Pero sí a los que están en el mercado libre (de grandes empresas). Estamos en riesgo de quedarnos en costos sumamente altos por dos o tres años. Y si bien el último mes se ha revertido el pronóstico de que el 2024 sea un año seco, mientras no haya oferta eficiente, el riesgo existe.

Competencia y distribución

Como Luz del Sur, ¿ustedes compran energía a empresas relacionadas?

Tenemos contratos bilaterales entre Luz del Sur e Inland Energy, sí. Informados al Indecopi y son básicamente para atender al mercado libre.

¿Y con Empresa de Generación Huallaga (de China Three Gorges CTG, que tiene la CH de Chaglla)?

No.

Lo digo porque, como se sabe, en el marco de la compra de Enel Distribución por CSGI, que ha pasado a fase 2, Indecopi ha identificado riesgos, dado que Luz del Sur, Inland Energy, Empresa de Generación Huallaga y otras son propiedad del Estado chino.

Cuando leí eso, me llamó un poco la atención.

Advierte, por ejemplo, que en el mercado de suministro de electricidad para usuarios regulados el grupo adquiriente podría tener incentivos para que Luz del Sur y Enel Distribución privilegien la contratación con empresas relacionadas.

Eso no es posible.

¿Por qué no lo es?

Cuando se autorizó la compra de Luz del Sur por China Yangtze Power (subsidiaria de CTG, en 2020) el mismo Indecopi sacó una resolución que impedía que Luz del Sur les compre directamente a sus afiliados. Y a partir de ese momento, hasta el 2030, tenemos esa restricción. Para lo que corresponde a Luz del Sur, eso está zanjado. Me sorprende que a Indecopi le preocupe que Luz del Sur pueda hacer algo que ellos mismos han prohibido.

¿Y los contratos que tienen con Inland Energy?

Esos son para el mercado libre y fueron previos a la restricción.

Indecopi también advierte riesgos en el mercado de distribución para el suministro a los clientes libres dentro del área de concesión de Enel Distribución y Luz del Sur y a los usuarios regulados que decidieron cambiar de condición a usuario libre dentro de dichas áreas, pues la operación podría generar incentivos para restringir o dificultar el acceso a los servicios de distribución.

Tal vez Indecopi se refiere a que algunas empresas distribuidoras, al ver que un grupo de generadores se llevaban a sus clientes que antes eran regulados (los usuarios regulados que consumen entre 200 kW y 2,500 kW pueden cambiar su condición a libre) trataban de evitarlo (si un cliente migraba al mercado libre para contratar directamente con generadores, la empresa distribuidora tenía que quedarse con la potencia contratada, lo que representa costo adicional) y esto se interpretaba como que les ponían algunas trabas.

¿De qué manera?

En el marco de las licitaciones, hay una herramienta que las distribuidoras pueden usar. Aquel usuario que quería pasar del mercado regulado al libre no podía hacerlo sin mandar una notificación con 12 meses de anticipación. Se trataba del cumplimiento de las condiciones del contrato, pero Indecopi también empezó a observar este tipo de comportamientos. Eso era antes.

¿Y no es una traba?

Mi impresión es que en Indecopi observaban que esto era un potencial problema porque iba en contra de la posibilidad del usuario de cambiarse del mercado regulado al libre de una manera más ágil. Pero no es un potencial problema, es algo que está en la norma en las licitaciones que se hicieron. No es una violación de los derechos del cliente.

¿Qué ocurre ahora?

Ahora, más bien, dado que se han corregido las distorsiones en los precios del mercado eléctrico (durante varios años, los precios del mercado libre eran muy bajos, lo que ocasionó una migración de clientes regulados al mercado libre), muchos usuarios están regresando al mercado regulado.

¿A ustedes les preocupa lo que pueda pasar con la transacción de Enel Distribución?

De ninguna manera. Estoy completamente de acuerdo con que se sigan las premisas que sean necesarias, pero desde el punto de vista técnico. Hay que dejar lo político y escoger los temas de negocio. Eso es más importante que discutir el color de la bandera del accionista que se tiene de turno.