Indecopi aprobó la adquisición de Sojitz Arcus Investment, compañía que posee dos centrales de energía solar en Arequipa, por parte de Luz del Sur. Así lo informó la compañía mediante un comunicado a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

La autorización del ente regulador de la adquisición del 100% de las acciones de la empresa arequipeña conlleva también la compra indirecta de las empresas peruanas Majes Arcus S.A.C y Repartición Arcus S.A.C., las cuales poseen plantas de generación de energía solar.

Según informó Luz del Sur, con la emisión de dicha autorización se ha cumplido una de las condiciones establecidas para el cierre de la operación.

En marzo de este año, la compañía de distribución eléctrica informó dicha adquisición por un total de US$ 133 millones. No obstante, la empresa aclaró que esta autorización no concreta la compra.

“La transferencia de las acciones representativas del capital social de Sojitz Arcus Investment S.A.C. aún no ha ocurrido, lo que será oportunamente comunicado al mercado cuando suceda”, señaló la empresa.

