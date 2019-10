El 30 de setiembre, la empresa norteamericana Sempra anunció que China Three Gorges Corporation (CTG) logró la compra del 83.3% de las acciones de la compañía distribuidora Luz del Sur, por medio de China Yangtze Power Co. Ltd. (CYPC), cuyo accionista mayoritario es CTG.

La compañía de energía Sempra ofreció a la venta sus acciones a partir de marzo de este año, lo cual despertó el interés de varios inversionistas provenientes de China, Italia, Canadá, entre otros. Así, por medio de subasta pública, CYPC adquirió el 83.6% de las acciones por un monto de US$ 3,590 millones.

Después de lograr la adquisición de Luz del Sur, China Three Gorges Corporation desea aprovechar las ventajas con relación a la generación, capacidad financiera y tecnológica, para apoyar el reforzamiento de Luz del Sur, convirtiendo la empresa en una plataforma importante para el desarrollo de las actividades distribuidoras en Perú para toda Sudamérica, con el fin de desarrollar en el futuro las energías hidroeléctricas, aplicación de medidores inteligentes y la reforma de tecnología en la red distribuidora, con más posibilidades de inversión y desarrollo en otras áreas.

Además, CTG anunció que respetará el actual organigrama y equipo de administración de Luz del Sur, manteniendo la estabilidad básica de la empresa, tratando de mejorar la eficiencia administrativa, con el fin de prestar un servicio más seguro y de mejor calidad para los limeños, en cumplimiento fiel de las disposiciones de Osinergmin, del Minem y otras instancias del Estado.

La adquisición de las acciones de Luz del Sur (LDS), materializó una visión estratégica de la empresa china, que combina la generación y la distribución de energía eléctrica, formando una cadena armónica con la central adquirida, señaló CTG.

CYPC, empresa de generación hidroeléctrica, que cotiza en la bolsa de valores de Shanghai, está considerada con una clasificación de riesgo de A+, según Fitch Ratings. Tiene, además, una capacidad instalada total de 45,495 MW y una producción eléctrica anual de más de 200 millones de MWh.