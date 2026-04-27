En concreto, el ejecutivo atribuyó estos resultados a un giro estratégico en la operación. “Esto no es casualidad. Hicimos un cambio importante: teníamos un negocio muy concentrado en productos commodity, de alta rotación y bajo precio, lo que nos había llevado a un posicionamiento de marca que no era el que buscábamos”, explicó. En ese contexto, añadió que en 2025 la compañía redefinió su enfoque. “Nos focalizamos en un mercado de mayor valor, donde creemos que podemos competir con marcas de nivel superior. Eso nos permitió mejorar el posicionamiento y empezar a ingresar a industrias más exigentes, que eran parte de nuestro objetivo”, precisó.

Uno de los principales resultados de esta estrategia fue su incursión en el sector minero. “Antes, la minería no nos identificaba como una marca con el estándar requerido. Con el cambio hacia productos de mayor valor, y también al ajustar el perfil del equipo comercial, empezamos a acceder a ese segmento”, señaló.

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Actualmente, la firma participa en procesos con 11 compañías mineras, aunque ya opera en cuatro de ellas . “Estamos trabajando en procesos de homologación. Esto implica presentar los productos, someterlos a pruebas y validar aspectos como confort y rendimiento. Una vez aprobados, no solo se abre la puerta a la minera, sino también a toda su red de contratistas”, acotó.

A la fecha es proveedora de EPP en empresas como Buenaventura y Southern, en el ámbito minero, y con Ecosac en el sector agroindustrial. “En minería estamos dando los primeros pasos, pero ya comenzamos a participar en ese negocio”, anotó. Además de minería y agroindustria, Libus mantiene presencia en sectores como metalmecánica, industria alimentaria y pesca, que forman parte de su núcleo de negocio. En contraste, la construcción —más asociada a productos de alta rotación— ha dejado de ser su principal foco. “No es que no nos interese, pero hoy no es el eje de nuestra estrategia”, puntualizó.

La multilatina opera en Perú a través de una red de distribuidores y adapta su portafolio según cada canal. Foto: Andina

Lo que se proyecta para 2026

Para este año, la multilatina prevé mantener un crecimiento de dos dígitos, aunque con un ritmo más moderado tras la fuerte expansión reciente. “Vamos a buscar un número un poco más conservador. Venimos creciendo de forma agresiva en los últimos dos años y ahora toca consolidar ese avance. Apuntamos a un crecimiento de entre 25% y 26%, que sigue siendo desafiante porque la base es cada vez mayor”, señaló Luján.

En esa senda, el ejecutivo consideró que el contexto también introduce cautela. “Hay variables externas: es un año electoral, con mayor especulación y un entorno internacional complejo”, añadió.

En paralelo, la compañía espera escalar posiciones en el mercado local. “ Con el crecimiento acumulado, este año deberíamos consolidarnos dentro de los cinco principales jugadores de seguridad industrial en Perú ” , sostuvo Ricardo Cortés, gerente comercial del clúster de Libus. A mediano plazo, la meta es mantener una expansión acelerada. “ Entre 2024 y 2026 vamos a alcanzar un crecimiento cercano al 100%. Y hacia adelante, el objetivo es volver a duplicar el negocio en los siguientes dos años ”, indicó Luján.

En esa línea, Cortés enfatizó la ambición de la operación local frente a los objetivos globales de la compañía. “A nivel corporativo se proyecta duplicar la facturación en cuatro años, pero en Perú esperamos lograrlo en un plazo menor”, puntualizó.

Lisandro Luján, gerente de Libus Perú: “Apuntamos a consolidar nuestro crecimiento y seguir ganando espacio en sectores más exigentes como la minería”. Foto: GEC / Mario Zapata

Los motores del 2026 para Libus

Uno de los principales pilares de crecimiento para 2026 será el sector minero. “Este año estimamos que minería va a ser un eje muy importante. Hoy tenemos llegada a 11 minas, de las cuales ya avanzamos comercialmente en cuatro, y seguimos trabajando propuestas en las restantes”, agregó Luján.

El atractivo del sector, añadió, radica en su escala. “El volumen de consumo es alto. Concretar dos o tres contratos adicionales puede tener un impacto significativo en nuestra cartera”, sostuvo. Actualmente, la minería representa alrededor del 15% del negocio de la compañía, pero podría escalar rápidamente. “ Si cerramos tres de los proyectos que estamos trabajando, este segmento podría pasar a representar entre 35% y 40% del portafolio ”, expresó.

Junto con minería, el sector agroindustrial se mantiene como otro de los pilares clave. “Estamos muy bien posicionados en el norte del país. Si bien el gasto por trabajador es menor que en minería, lo compensa el volumen y la alta rotación de personal”, indicó. En ese sentido, señaló que existen buenas perspectivas para el 2026. “Esperamos una campaña fuerte, con buenos rindes, aunque hacia adelante hay cierta incertidumbre por el Fenómeno del Niño”, advirtió.

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En cuanto a otros sectores, la empresa prevé una recuperación en pesca tras un 2025 débil. “El año pasado hubo una contracción, pero este año esperamos un repunte importante”, comentó. Por su parte, la metalmecánica mantiene una evolución favorable, especialmente en la línea respiratoria. “Estamos logrando buena penetración, tanto en grandes acereras como en empresas vinculadas a astilleros”, detalló.

En la industria en general, en tanto, la estrategia se enfoca en ampliar la base de clientes. “No se trata tanto de grandes cuentas, sino de construir volumen a través de una mayor cantidad de empresas”, dijo.

En cuanto a su posicionamiento, la compañía destacó su especialización dentro del mercado de seguridad industrial. “Somos un nicho dentro del nicho. Nos enfocamos principalmente en protección craneana, mientras que el sector también abarca categorías como textil, guantes o calzado”, recordó el gerente de Perú. Bajo ese enfoque, la firma ha logrado posicionarse entre los principales jugadores en su segmento. “Si analizamos solo ese nicho, hoy estamos dentro de los cinco principales participantes”, reiteró.

De cara a los próximos años, el objetivo es seguir escalando posiciones. “En 2026 todavía estaremos en la búsqueda de la cuarta posición; es una meta que probablemente se concrete hacia 2027”, indicó. En el mediano plazo, la ambición es mayor. “ Apuntamos a estar dentro de los tres primeros entre 2027 y 202 8 ”, subrayó.

El ejecutivo reconoció que el mercado está liderado por competidores de gran escala, aunque considera que hay espacio para diferenciarse. “Hay referentes muy fuertes en términos de volumen, pero creemos que podemos competirles en la calidad de los productos”, remarcó.

En cuanto a su modelo comercial, la compañía opera exclusivamente a través de distribuidores. “Nuestra red de comercialización es 100% indirecta; hoy no llegamos de forma directa al cliente final”, acotó Luján.

En estos momentos, Libus cuenta con una red de alrededor de 12 distribuidores a nivel nacional . A ello se suma su presencia en el emporio comercial de Las Malvinas, un mercado con dinámicas propias. “Es un canal particular, más competitivo y enfocado en precio, donde muchos actores ofrecen productos similares. Eso lo hace muy dinámico en volumen”, señaló.

Pese a ello, la empresa adapta su estrategia según el canal. “Buscamos llegar con un portafolio diferenciado respecto al que ofrecemos en la distribución tradicional”, precisó. Para este segmento, incluso cuentan con un equipo dedicado. “Tenemos un vendedor enfocado exclusivamente en Malvinas, porque es un mercado distinto, con una lógica comercial propia que hay que entender”, indicó. En esa línea, añadió que la oferta también varía según el perfil del cliente. “Los productos de mayor valor los orientamos a canales especializados, mientras que en Malvinas participamos con líneas más competitivas en precio”, dijo.

Claves

Perú : A nivel regional, Perú se ha consolidado como un mercado clave para la compañía. “ Dentro de los países que manejamos —Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Centroamérica—, Perú es el segundo más importante, muy ligado al dinamismo de la gran minería ”, señaló Luján . En ese ranking, Chile lidera por su desarrollo en el sector minero, seguido de Perú, que viene ganando protagonismo en la región.

: A nivel regional, Perú se ha consolidado como un mercado clave para la compañía. “ ”, señaló . En ese ranking, Chile lidera por su desarrollo en el sector minero, seguido de Perú, que viene ganando protagonismo en la región. Expansión : Libus, de origen argentino, ha sostenido su expansión sobre una estrategia de producción regional. La empresa cuenta actualmente con cuatro plantas en Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile y México. “ Somos la única compañía con cuatro fábricas en la región, lo que nos permite ser más ágiles en la reposición y cobertura de stock ”, destacó Ricardo Cortés, gerente comercial del clúster de Libus. Esta capacidad, añadió, resulta clave en un mercado donde los quiebres de stock son frecuentes.

: Libus, de origen argentino, ha sostenido su expansión sobre una estrategia de producción regional. La empresa cuenta actualmente con cuatro plantas en Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile y México. “ ”, destacó Ricardo Cortés, gerente comercial del clúster de Libus. Esta capacidad, añadió, resulta clave en un mercado donde los quiebres de stock son frecuentes. Estrategia : Finalmente, desde la compañía destacan que su crecimiento en Perú responde a una estrategia integral. “Competimos con grandes jugadores globales, pero hemos logrado ganar espacio con un enfoque claro: apostar por capital humano, cobertura nacional y productos de mayor valor”, afirmó Cortés.