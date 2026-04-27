Libus ha reorientado su estrategia hacia productos de mayor valor para fortalecer su posicionamiento en el mercado peruano. Foto: Andina
Libus ha reorientado su estrategia hacia productos de mayor valor para fortalecer su posicionamiento en el mercado peruano. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Un mercado poco conocido es el de los equipos de protección personal (EPP). Según estimaciones que consideran tanto el segmento industrial como el sanitario, este mueve entre US$ 200 millones y US$ 400 millones anuales. Entre los principales actores en el país figura la multilatina argentina Libus, con presencia en más de 10 países. La compañía registró en Perú un crecimiento de 32% en 2025 frente a 2024. “En los últimos dos años hemos acumulado un avance de 78% en ventas”, señaló a Gestión su gerente, Lisandro Luján. ¿Qué planes se ha trazado para este año?

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