Así lo demuestra el incremento en el Índice de Inclusión Financiera de 37 puntos a 46.1 en los últimos cuatro años, señala el estudio realizado por Credicorp. Sin embargo, este indicador solo le permite superar a Bolivia y México a nivel Latinoamérica.

En detalle, se obtuvo que 28% de ciudadanos en Perú ha alcanzado la inclusión financiera, el 42% está en progreso y un 31% registra un nivel bajo, refirió Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, empresa que desarrolló la encuesta

¿Qué medio de pago utilizan más los peruanos?

Un dato a destacar es que más de la mitad de los ciudadanos ya paga con billeteras digitales y tarjetas.

Según el índice de Credicorp, el 34% de clientes utiliza la tarjeta de débito y el 18% recurre a su billetera móvil.

La billetera es el medio digital más común, comparado con la banca por Internet o los aplicativos móviles de las entidades financieras, dijo Torres.

No obstante, este comportamiento no es exclusivo, hay quienes utilizan canales digitales y sostienen algunos pagos en billetes y monedas. Esto conduce a que el medio de pago por excelencia continúe siendo el efectivo, usado por el 96% de los peruanos.

Sobre el uso de canales presenciales, el especialista precisó un incremento en la cifra de personas que realizan transacciones a través de cajeros, corresponsales y sucursales.

Aunque la mayoría de personas que no utiliza estos canales es porque no los ha necesitado, uno de cada 4 peruanos argumenta que no pudo acceder a ellos por factores como la lejanía de las sucursales o la falta de conocimiento sobre su funcionamiento.

Salario

Torres refiere también que en el último año se vio un aumento en la proporción de ciudadanos que reciben ingresos mediante cuentas personales en detrimento del uso de efectivo.

El 77% de los ciudadanos acepta su salario como un abono directo a su cuenta en una institución financiera, mientras que el 18% lo hace en efectivo y el 10% mediante una transacción a su billetera móvil.

En tanto, el 62% de personas que se dedica a la venta de productos opta por recibir los pagos en efectivo, el 27% prefiere la billetera digital y el 30% el depósito a su nombre.

A pesar del aumento en la adopción de servicios financieros digitales, persiste el temor a realizar transacciones por medios digitales, tanto entre usuarios como no usuarios de productos de ahorro y crédito.

En cuanto a la imagen institucional, la mayoría de encuestados tiene una opinión buena o muy buena sobre su entidad financiera, comentó Torres.

Los de mejor imagen son los bancos privados con 43% de opiniones positivas y apenas un 12%, malas. Las fintech también muestran un 30% de percepción favorable, aunque un nivel similar de encuestados no tiene una opinión formulada para este segmento.

Asimismo, el banco del estado cuenta con un 38% de personas que tienen una buena imagen sobre él, mientras que en las cajas municipales, dicho porcentaje es de 26%. Aquellos que las perciben como malas o muy malas son 18% y 23%, respectivamente.

En el caso de las cooperativas, un 26% las califica como buenas o muy buenas, pero un 20% les asigna una imagen mala o muy mala y un 24% no tiene una opinión para ellas.

Solo en las microfinancieras -como grupo- se observa que quienes perciben una imagen mala o muy (24%) superan ligeramente a quienes formulan una opinión favorable (23%), aclaró.

