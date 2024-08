Así, es notorio el interés de varias empresas fintech en implementar el servicio ‘buy now pay later’ (BNPL), o ‘compra ahora paga después’, cuyo desarrollo aún es incipiente en el país, sostiene el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

“Distintas fintech de financiamiento y pagos anunciaron que están evaluando ofrecer este tipo de solución; ello se sumaría a iniciativas similares existentes en el país, ofrecidas por entidades del sistema financiero, que permiten financiar compras online con tarjetas de crédito en cuotas, usualmente sin intereses”, comenta la autoridad monetaria.

Analistas refieren que ‘compra ahora, paga después’ se torna un nicho interesante para la banca y, especialmente, las fintech en un contexto de condiciones más restrictivas en el crédito revolvente.

Hay alternativas de crédito ofrecidas por el sistema financiero a las que no todos los consumidores tienen acceso, sin embargo, productos como BNPL son creados a la medida del usuario, por ello, se muestran como una oportunidad para ampliar la oferta, comentó Carlos Farro, CEO de Capital Pacífico Fintech.

Sostuvo que el modelo usado sería similar a otorgar capital a los emprendedores, aunque estos recursos servirían para cubrir la adquisión de un bien específico. De este modo, el cliente obtiene de inmediato lo que quiere comprar y acomoda las cuotas en los siguientes meses según la capacidad de pago, agregó.

Edmundo Lizarzaburu, docente de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN, comentó que BNPL es un mecanismo de compra disponible en el país desde hace algunos años, aunque no ha podido despegar debido a la coyuntura económica compleja, que también evita que otras modalidades de financiamiento muestren un mejor dinamismo.

Dos principales oferentes de este medio de pago son Cuotéalo de BCP, que permite a sus ahorristas pagar una compra en cuotas respaldados por su tarjeta de débito; y Powerpay, compañía del grupo BBVA, que brinda acceso a todos los peruanos que cuenten con una tarjeta de crédito de cualquier entidad.

Asimismo, las fintech desplegarían este mecanismo mediante billeteras digitales o tarjetas de crédito.

Farro precisó que en todo préstamo hay riesgo de incobrabilidad, pero que se puede mitigar si se evalúa adecuadamente al cliente. Estos mecanismos no suelen cobrar intereses elevados -como algunas tarjetas de crédito bancarias- o tarifas por el uso del servicio si se honran en el plazo pactado, dijo.

Lizarzaburu advierte que, adicional al análisis del cliente, el financiamiento debería tener un límite bajo en monto y plazo, a diferencia del plástico bancario, pues el objetivo es ayudar al cliente a obtener un producto rápido con un mejor manejo de su flujo de caja.

“Si realizan un buen scoring crediticio y empiezan con compras de bajo monto, menores a US$ 100 (o S/ 374), podría ser exitoso; el ticket promedio de estas compras en EE.UU. rodea los US$ 800, aquí no debería ser superior”, indicó.

Los especialistas refieren que el ingreso de nuevos competidores a este mercado será beneficioso para deudores y mypes del sector consumo, pues ayudará a muchos comercios a fidelizar a sus usuarios y promover los negocios bajo e-commerce.

40% de las fintech que operan en el país se enfocan en segmentos de consumidores o empresas no bancarizadas o sub bancarizadas, según estudio de Finnovista.

se enfocan en segmentos de consumidores o empresas no bancarizadas o sub bancarizadas, según estudio de Finnovista. 334 millones de soles fue el volumen de préstamos desembolsados por las fintech de crédito en el 2022, de acuerdo con Indecopi.

