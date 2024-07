Hay consenso en favor de una mayor competencia, aunque hay dudas sobre si los nuevos participantes realmente tienen las capacidades para gestionar portafolios, mientras que las AFP son un vehículo que solo se dedica a ello, comentó Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg).

“Asimismo, las compañías de seguros, por naturaleza, tenemos obligaciones de largo plazo y equipos de inversión que ya hacen ese ejercicio; no nos costaría acomodarnos porque somos maratonistas, no velocistas”, sostuvo en una nueva edición de “Diálogos”, espacio promovido por Gestión.

Sin embargo, pedirle a otras entidades que generen pensiones en un horizonte largo podría traerles problemas, por ejemplo, en el manejo de patrimonios separados, acotó.

Por su parte, Jorge Solis, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), señaló que abrir la cancha para más gestores es importante, sobre todo si la nueva oferta atenderá al 80% de la población que hoy no accede a un ahorro para la vejez.

La participación de las cajas municipales sería mediante productos de ahorro pensionario voluntario que complementarían muy bien a los que ya tienen un fondo previsional, mencionó.

“Pero también procuramos atender a la base de la pirámide, aquellos que no se sienten identificados con las AFP, pero quieren construir un fondo de pensiones, lo cual se puede lograr en alianza estratégica con compañías de seguro u otras entidades que puedan acompañarnos”, expresó.

En tal sentido, Solis enfatizó que las cajas municipales ya trabajan con las aseguradoras en la oferta de algunos productos, por lo que sería importante ahora que se dé la oportunidad de permitir el acceso de más peruanos a una pensión.

Ante ello, Morón indicó que no habría dificultades para realizar un trabajo conjunto. “No debemos traer más participantes para que nos ofrezcan el mismo sabor de helado, sino para que den al público algo diferente”, complementó.

En tanto, Rolando Luna Victoria, gerente de inversiones de Faro Capital, sostiene que aún hacen falta más incentivos para que realmente aumente el número de gestores de pensiones. “No veo que haya muchos competidores; si un banco de inversión quisiera ingresar al mercado tendría que asumir costos regulatorios fuertes y podría preferir quedarse fuera”, dijo.

Incluso si llegasen a entrar tendrían que evaluar qué fondos administrarán; pues hay muchos gestores capacitados para los fondos de pensiones conservadores, conformados por depósitos, pero pocos especialistas para portafolios de largo plazo, como los de acciones, que son los que más rinden, manifestó. “Además, si una caja ofrece un producto nuevo, podría venir la AFP y hacer lo mismo, con más escala y llevarse todo el mercado”, agregó.

Morón precisó que si bien se está abriendo la puerta a más actores, eso no significa que necesariamente muchos vayan a cruzarla.

Perfil

Por su parte, Patricia Lengua, docente investigadora de la facultad de economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), comentó que la oferta de los potenciales competidores -y la reforma en general- debería ajustarse al peruano informal, que no suele participar en el sistema de pensiones o que tiene dificultades para acceder.

Las cajas municipales están especializadas en atender a este sector, pues las microfinancieras abarcan clientes con un perfil específico, aunque ahora no tienen permiso para ofrecer instrumentos de elevada complejidad y tan largo plazo, añadió.

A la par, se debería atender el problema estructural del mercado laboral y proponer mecanismos para integrar a este grueso de la población al sector formal, indicó.

Según Morón, con la reforma planteada por el Congreso se está tratando de meter en un mismo saco regulatorio a tres poblaciones muy diferentes, por lo que a unos les quedaría muy ancho, a otros, angosto y a unos pocos a la medida.

“No estamos entendiendo que el mercado laboral nos genera tres grupos, uno de gente con ingresos muy bajos sin una capacidad de ahorro, uno con ingresos irregulares que sí podría tener una pensión, y algunos afiliados que están en medio y no toleran los riesgos en la administración de un fondo (como la actual)”, refirió.

Consumo

Sobre la implementación de una pensión por consumo, Solis considera que el impacto no sería el esperado. “Somos un país de ingresos medios y bajos, pocas personas esencialmente las de mejores salarios pueden acudir continuamente a restaurantes, recargan seguido gasolina a sus vehículos, y podrían beneficiarse de este aporte”, aseveró.

Lengua coincide con la idea de que este mecanismo favorecería principalmente a los de ingresos más altos, pues el 5% de la población que pertenece a este grupo consume el 60% del mercado formal. “Ya se está mejorando el problema al establecer una pensión mínima, pero si no complementamos los aportes con productos específicos, continuarán las mismas quejas de pensiones bajas en la vejez”, agregó.

Para Luna Victoria, esta crítica constante de bajas pensiones también tiene que ver con la rentabilidad obtenida por los fondos. “Aunque se deseen retornos más altos, la coyuntura macroeconómica no da para eso; hay que evaluar el sistema, está bien que bajen los costos pero los retornos también deben aumentar. No es que sea culpa del gestor, sino que hay un mercado que no siempre genera rendimientos elevados para esas inversiones”, indicó.

