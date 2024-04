Las exportaciones de las regiones del interior del Perú ascendieron a US$ 8,573 millones al cierre del primer bimestre del año, una cifra positiva que supera en 10.5% la registrada en el mismo periodo del 2023, gracias a las mayores ventas de quince regiones.



La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, precisó que las regiones que registraron mayores incrementos en sus despachos al exterior fueron Puno (con un crecimiento de 317 %), Loreto (con 113 %), Apurímac (86%) y Madre de Dios (69%).

“Estamos trabajando de forma articulada para que este 2024 superemos el récord exportador que obtuvimos el año pasado. Las regiones tienen un rol crucial, al representar más del 80% de nuestros envíos al exterior. Para lograrlo, estamos impulsando el fortalecimiento de las mipymes y seguimos trabajando la apertura de nuevos mercados internacionales”, señaló.

¿Cómo les fue a las otras regiones?

El Mincetur señaló que en los últimos doce meses (marzo 2023-febrero 2024), Ica se ha consolidado como la principal región exportadora del interior del país, al representar 9.9% del total de envíos. La lista continúa con Arequipa, que representa el 9.6%; Ancash, con el 7.9%; y La Libertad, con el 7.7%.

SUR

Cinco regiones del sur del país aumentaron sus exportaciones respecto al primer bimestre del año pasado. Puno alcanzó los US$ 595 millones (316.9%) gracias a las ventas de oro (385.2%), estaño (160%), quinua en grano (83.3%) y trucha (29.4%). Apurímac, por su parte, sumó US$ 284,8 millones (85.7%) principalmente por los envíos de cobre (134%) y quinua (39%).

Las ventas al exterior de Tacna se vieron favorecidas por un aumento en los despachos de aceite de oliva (32%) y cobre (25%), lo que le permitió totalizar US$ 322.5 millones al cierre de febrero.

Moquegua generó US$ 602.6 millones por los crecientes envíos de molibdeno (60%) y oro (38%); y, finalmente, Cusco concluyó los primeros dos meses del año con US$ 769.8 millones en exportaciones debido a los despachos de cobre (221.1%), molibdeno (220.1%) y oro (98.9%).

NORTE

Tres regiones del norte incrementaron sus ventas al exterior: Cajamarca (8.3%), La Libertad (20.8%) y Ancash (1.8%). Cajamarca sumó US$ 272.3 millones entre enero y febrero debido a los envíos de café (146%) y oro (37%).

La Libertad totalizó US$ 794.2 millones gracias a las exportaciones de arándanos (202%) y oro (29%). Y, por último, Ancash acumuló US$ 816.1 millones por las ventas de minerales como el plomo (US$ 30 millones), molibdeno (18%) y cobre (2%), y de frutas como el arándano (30%).

CENTRO

Las regiones del centro del país se vieron favorecidas por los despachos mineros y agropecuarios. Pasco, por ejemplo, alcanzó los US$ 210.3 millones (47.8%) al cierre del primer bimestre del año impulsado por las mayores ventas de zinc (197%) y concentrados de plata (1,361%).

El aumento de los envíos de Ica, que sumaron US$ 1,372 millones (18.7%), se explican por los envíos de zinc (946%), cobre (109%), palta (447%) y arándano (114%). Huánuco, con un total de US$ 2.2 millones en exportaciones, creció por las ventas internacionales de quinua en grano (40.7%).

ORIENTE

Las exportaciones de las regiones del oriente del país fueron impulsadas por la mayor venta de combustibles, minerales y bienes agropecuarios. Las exportaciones de Loreto alcanzaron los US$ 47.9 millones por los envíos de crudo de petróleo (122.2%) y peces ornamentales (6.3%).

Madre de Dios acumuló US$ 23.7 millones por las ventas de oro (101%). Los envíos al exterior de San Martín crecieron 1.4% alcanzando los US$ 39,6 millones gracias a mayores ventas de cacao en grano (57.5%), café (16.5%) y palmito en conserva (34.3%). Y Amazonas registró US$ 6 millones en exportaciones, principalmente por los despachos de tara (1197%).