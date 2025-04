Por amplia distancia a sus demás competidores, la compañía Arin se ha posicionado como la principal jugadora en la categoría, con el 75.34% de las exportaciones de joyería peruana en 2024, logrando enviar 5.5 toneladas métricas de joyas y generando un valor de US$ 148.5 millones. Dicho desempeño representó un crecimiento de más del 300% en comparación con 2023, cuando las exportaciones sumaron US$ 36.1 millones.

En el segundo lugar se ubica New Fashion Perú, con exportaciones que alcanzaron un volumen de 1.6 toneladas y un valor de US$ 20.5 millones, lo que representa una participación del 10.4% en el mercado. Le sigue la empresa DeOro, con ventas al extranjero por US$ 19.6 millones y una participación del 9.9%. En términos de peso, sus exportaciones totalizaron 853 kilogramos.

Las demás empresas del sector presentan una participación menor al 1%, entre las que destacan Línea Nuova, Fidenza Disegno, Cetco, JG Gálvez y Mis Joyas, entre otras.

Dentro de las principales razones de este buen rendimiento del sector, resalta el aumento de los precios de los metales, donde el valor del oro estuvo en US$ 2,609 la onza. Además, se identificaron nuevos mercados, como Emiratos Árabes, que están demandando un mayor volumen de estos productos.

Fuente: Asociación de Exportadores (ADEX)

LEA TAMBIÉN: Exportaciones de joyas peruanas se despuntan y alcanzarían cifra récord a fin de año

Arin: La joya que más brilla

Iniciando operaciones en 1986, la peruana Arin se ha convertido en la principal joyería exportadora del Perú. Desde sus inicios, se enfocó en el mercado internacional, logrando su primera exportación a Estados Unidos un año después de su fundación.

Su principal destino es Estados Unidos, país que representa el 99% del valor total exportado. El 1% restante se distribuye entre Canadá, México, Australia, Reino Unido y otros países.

Las principales líneas de negocio de la compañía incluyen la cadena cordón, que actualmente representa el 35% de las ventas totales, superando a otras categorías como aretes, dijes y brazaletes.

En sus primeros años de operación, contaba con 35 colaboradores y operaba desde una pequeña casa en San Isidro. Para 1990, la empresa había crecido significativamente, empleando a 150 personas y colaborando con aproximadamente 1,000 artesanos en diversos talleres. Ese mismo año, Arin se trasladó a Chorrillos, donde mantiene su sede hasta la actualidad.

En relación con sus últimos planes revelados, la compañía pondrá mayor foco a la automatización de procesos y a la mejora de calidad de los productos para sus secciones productivas. También, ampliará su capacidad instalada para producir nuevos diseños de productos. A la fecha, producen 180 kilos de joyas al mes, pero con estas mejoras, incrementarán un 50%.

Las dos siguientes en la lista

Con una gran diferencia con el líder exportador en la categoría, se ubica New Fashion Perú. Fundada en 1995, la compañía se ha consolidado como la segunda principal del sector joyero del país, ofreciendo una gama de productos a base de oro y plata, que incluyen cadenas, esclavas, gargantillas, tobilleras, pulseras, dijes, aretes y anillos.

En cuanto a su presencia internacional, New Fashion Perú exporta a más de 10 países alrededor del mundo. Sus principales mercados se encuentran en Estados Unidos—especialmente en Nueva York, California, Texas y Florida—, así como en Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil y Argentina.

La tercera principal exportadora de joyería peruana es la empresa DeOro. Inició operaciones en 1987 en Lima y se ha especializado en la fabricación de cadenas, pulseras, collares y otros accesorios de oro y plata.

De acuerdo con datos de la consultora de inteligencia comercial Veritrade, sus principales destinos de sus exportaciones incluyen Estados Unidos, representando el 79% de sus ventas internacionales; España, con envíos equivalentes al 14% de sus exportaciones; México, con el 4%; Canadá, representando el 3% de sus ventas al extranjero, además de Reino Unido y Hong Kong, con participaciones menores.

LEA TAMBIÉN: Pandora cambia su estrategia y redirecciona su inversión

Las principales mercados internacionales de la joyería peruana

Al cierre del 2024, Estados Unidos se mantiene como el principal destino de las exportaciones peruanas de joyería, con un valor de US$183,078,672, lo que equivale al 92.91% del total exportado y un crecimiento del 113.91% respecto al año anterior.

En segundo lugar, se encuentra México, que mostró un notable incremento del 321.47% al pasar de US$1,285,784 en 2023 a US$5,419,260 en 2024, representando el 2.75% del total. Chile, por su parte, experimentó una contracción del 19.57%, cerrando con un valor de exportación de US$1,983,636 en 2024, lo que representa el 1.01% del total.

Fuente: Asociación de Exportadores (ADEX)

España registró una caída aún más significativa del 37.18%, con exportaciones que alcanzaron los US$1,883,022 en 2024, lo que representa el 0.96% del total exportado. El quinto puesto es para Canadá, que también tuvo una leve disminución del 4.37% y registró un valor de US$936,136 dólares en 2024.

Los otros cinco que completan las lista de los 10 principales mercados extranjeros son Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay y Reino Unido.

En corto:

A nivel regulatorio, desde el 2023 entró en vigencia el Decreto Legislativo 1552, el cual incentiva a los productores mineros artesanales a vender su materia prima (oro) a joyerías nacionales.

Temas que te pueden interesar sobre joyerías:

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.