El proceso de negociación colectiva en el Estado, para el 2027, no tuvo como resultado un incremento trasversal de las remuneraciones, pero sí alzas distintas para ciertos grupos de trabajadores.

Por ejemplo, desde el próximo año aumentará en S/ 117 el Monto Único Consolidado (MUC) a favor de los servidores del régimen del Decreto Legislativo N° 276 ubicados en los grupos: profesional, técnico y auxiliar. Cabe mencionar que el MUC se creó en el 2019 para “ordenar” conceptos diversos -como bonificaciones, incentivos y otros- en un solo monto fijo.

“El nuevo MUC es de naturaleza remunerativa, tiene carácter pensionable y se encuentra 100% afecto a cargas sociales; así como constituye base de cálculo para los beneficios laborales que correspondan [...]”, se lee en el convenio.

Fuente: Andina

Con el ajuste, se precisa que ahora el ingreso mensual total de cada servidor beneficiario no debe superar el monto de S/ 15,600.

También se verá un ajuste al CAFAE. Desde enero del 2027, se verá un incremento de S/ 105 en el monto de la escala base del incentivo único - CAFAE a favor de los servidores del régimen del Decreto Legislativo N° 276 del Gobierno nacional y gobiernos regionales (profesional, técnico y auxiliar). Vale decir que este no tiene naturaleza remunerativa ni carácter pensionable.

Con ello, quedaría así:

Profesional: S/ 1,535

Técnico: S/ 1,475

Auxiliar: S/ 1,455

Los trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728 fueron incluidos en el convenio. Desde el próximo año se otorgará un incremento de S/ 125 mensuales para ellos en el Gobierno nacional y gobiernos regionales.

En caso la entidad haya ya implementado nuevas escalas remunerativas entre 2023 y finales del 2026, el aumento solo será de S/ 60.

En línea con lo anterior, también se precisa que ahora el ingreso mensual total de cada servidor beneficiario no debe superar el monto de S/ 15,600.

Trabajadores CAS

Para los trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS), es decir, los que están bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, se han establecido incrementos, pero graduales según el ingreso actual.

Para los servidores que perciben un ingreso mensual menor o igual a S/ 2,364.19, el aumento es de S/ 153.

Para los servidores que perciben un ingreso mensual mayor a S/ 2,364.19 y menor a S/ 4,364.19, el aumento es de S/ 125.

Para los servidores que perciben un ingreso mensual mayor a S/ 4,364.19, el aumento es de S/ 60.

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Otros servidores

En el convenio colectivo se incorporó a los trabajadores de los regímenes de la Ley N° 30057 (Ley del Servicio Civil), N° 31991 (Ley del Cuerpo de Guardaparques) y N° 28091 (Ley del Servicio Diplomático de la República).

Para ellos, los aumentos son S/ 60 y S/ 125 para los dos primeros y el último no obtuvo ningún ajuste.