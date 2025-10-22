A través de esta plataforma, los ciudadanos podrán efectuar el pago de los servicios contratados con tarjetas de crédito, débito o billeteras electrónicas. Foto: Serpost
Como parte de su proceso de modernización, el , presentó su nueva , una herramienta digital que permitirá a los usuarios registrar previamente sus envíos postales y realizar pagos en línea, agilizando así la atención en las oficinas físicas a nivel nacional.

A través de esta plataforma, los ciudadanos podrán efectuar el pago de los servicios contratados con tarjetas de crédito, débito o billeteras electrónicas, para luego acudir únicamente a dejar sus paquetes en la oficina postal seleccionada. Esto reducirá los tiempos de espera y mejorará la experiencia del usuario.

“La Oficina Postal Virtual ya está disponible para todos los peruanos. Ofrece una experiencia moderna, accesible y eficiente. A través de esta plataforma se puede registrar el envío de documentos, paquetes y encomiendas, así como adquirir productos filatélicos desde cualquier lugar del país y del extranjero”, destacó el gerente general de , Alexander Infantes Pomar.

Para acceder al servicio, los usuarios deben crear una cuenta en la OPV, elegir la oficina donde entregarán sus envíos y realizar el pago en línea correspondiente al servicio de distribución nacional o internacional.

En el caso de los productos filatélicos, podrán optar por recogerlos en una oficina de Serpost o recibirlos directamente en su domicilio.

Con esta iniciativa, busca consolidar su proceso de transformación digital y modernización del servicio postal, promoviendo un acceso más inclusivo y eficiente para ciudadanos, emprendedores y pequeñas empresas en todo el país.

