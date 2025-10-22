Como parte de su proceso de modernización, el Servicio Postal del Perú (Serpost), presentó su nueva Oficina Postal Virtual (OPV), una herramienta digital que permitirá a los usuarios registrar previamente sus envíos postales y realizar pagos en línea, agilizando así la atención en las oficinas físicas a nivel nacional.

A través de esta plataforma, los ciudadanos podrán efectuar el pago de los servicios contratados con tarjetas de crédito, débito o billeteras electrónicas, para luego acudir únicamente a dejar sus paquetes en la oficina postal seleccionada. Esto reducirá los tiempos de espera y mejorará la experiencia del usuario.

“La Oficina Postal Virtual ya está disponible para todos los peruanos. Ofrece una experiencia moderna, accesible y eficiente. A través de esta plataforma se puede registrar el envío de documentos, paquetes y encomiendas, así como adquirir productos filatélicos desde cualquier lugar del país y del extranjero”, destacó el gerente general de Serpost, Alexander Infantes Pomar.

Para acceder al servicio, los usuarios deben crear una cuenta en la OPV, elegir la oficina donde entregarán sus envíos y realizar el pago en línea correspondiente al servicio de distribución nacional o internacional.

En el caso de los productos filatélicos, podrán optar por recogerlos en una oficina de Serpost o recibirlos directamente en su domicilio.

Con esta iniciativa, Serpost busca consolidar su proceso de transformación digital y modernización del servicio postal, promoviendo un acceso más inclusivo y eficiente para ciudadanos, emprendedores y pequeñas empresas en todo el país.