¿Qué es VTEX y desde cuándo está activa?

Somos una empresa brasileña, cuya historia inicia en 1999 y su expansión internacional se da en el 2012. VTEX es una plataforma de comercio histórico que ayuda a las empresas a crear su propio e-commerce y vender sus productos en línea, con presencia en más de 43 países. Tenemos la confianza de 2,400 clientes globales en segmentos como B2B, incluyendo compañías como Motorola, Sony, Colgate, entre otros.

¿Desde cuándo tienen presencia en Perú?

En Perú estamos desde el 2015; los primeros clientes fueron el Grupo Intercorp y Cencosud, y a partir del 2020 tenemos la representación local con un equipo en el país. En el 2020 teníamos 90 tiendas y hoy estamos con más de 180 negocios.

¿Qué sectores atienden localmente?

Nosotros hemos logrado posicionarnos en Perú, sobre todo en un ecosistema donde la mayor adopción digital se ha dado en los negocios B2C. Por ejemplo, marketplace, bancos con plataforma digital, negocios de consumo masivo, belleza, tecnología; clientes como Coolbox, Rosatel, Renzo Costa, Footloose, Calimod, Aruma; es decir, clientes de diferentes industrias, pero finalmente enfocados en un negocio B2C.

¿Cuán importante es Perú para la compañía?

El mercado más importante es Brasil, siguiendo después la región South Latam a nivel global. En South Latam tenemos a países como Argentina, Colombia, Perú, Chile. Perú es el tercer país más importante para VTEX dentro de South Latam debido a que en los últimos años ha tenido un crecimiento muy fuerte en temas de nuevas industrias, negocios, marcas que se han sumado al ecosistema de la organización.

Ingresos de VTEX

A nivel de facturación, ¿cuánto ha crecido VTEX en el 2024?

El valor de las transacciones procesadas a través de nuestra plataforma alcanzó en el 2024 los 18.2 billones de dólares, significando un aumento de 16.2% respecto al 2023. Pero si hablamos de ingreso de VTEX, directamente tuvimos una captación de US$ 226.7 millones, con un crecimiento del 18%. Nuestro margen bruto de suscripción (tecnología a través de suscripción) el año pasado fue de 78.2% superior al 2023, cuando fue de 76.2%.

¿Cuáles son las inversiones dispuestas para este 2025?

Hemos presentado las adquisiciones realizadas a nivel global, donde Perú es un mercado foco por la mayor predisposición a la adopción de nuevas tecnologías. Entonces, tenemos Weni, que es un líder de soluciones de atención al cliente que se impulsa a través de inteligencia artificial, a fin de fortalecer nuestra capacidad de brindar una plataforma de experiencia adaptada a las necesidades y a la personalización de las marcas.

Dicha tecnología implica el desembolso de…

Solo Weni implica para VTEX una inversión global de US$ 3 millones, sumado a US$ 0,9 millones en un long term installment. Asimismo, la compañía adquirió en enero último a Newtail por US$ 4.1 millones. Se trata de una empresa del segmento de retail media en Brasil, destacada por facilitar que los actores del comercio electrónico desarrollen sus propias plataformas publicitarias.

¿Qué metas tienen a cierre de año con estas inversiones?

Para el primer trimestre del 2025, proyectamos tener un crecimiento interanual, en ingresos por suscripción, que estén entre el 13% y el 15%. Para todo el año, en base a nuestra estrategia de productos como Weni o como VTEX Retail Media (nuevo producto en base a anuncios), la proyección es de más del 17%, lo que significa cerrar con US$ 241 millones aproximadamente.

Portafolio de VTEX

¿Cuánto pueden crecer las ventas de una empresa que contrata los servicios de VTEX?

Hace poco tuvimos el lanzamiento de Farmacia Universal; ellos han declarado que con la migración a VTEX han tenido un crecimiento de más del 40% en órdenes y del 30% de ventas en el canal digital.

¿En qué canales observan potencial de crecimiento?

Hay tres sectores muy marcados. El primero es la omnicanalidad, entendiendo que los clientes están interactuando con entre tres y cinco canales antes de realizar una compra y aquellos que están utilizando múltiples canales gastan 1.7 veces más que los clientes que son monocanales. Un segundo segmento son los marketplaces, los cuales en Perú continúan creciendo y ofrecen una solución eficiente tanto para vendedores como para compradores. Prevemos que para el 2026 el porcentaje de transacciones de e-commerce realizadas en marketplace va a crecer más del 60% y esto impulsado por el surgimiento de los marketplaces de nicho en sectores como salud, servicios, manufactura, tecnología, calzado, entre otros.

La tercera tendencia es el B2B, pues si bien hoy en día cuando hablamos de comercio digital todavía nos referimos al B2C que es la compra unitaria, estimamos que para este 2025 la compra por internet se va a dar en gran mayoría por compras mayoristas de negocio a negocio. Y a diferencia del modelo B2C, el comercio B2B va a presentar nuevos desafíos en el que VTEX también entra con una arquitectura diseñada, específicamente, para estos negocios.

¿Como VTEX tampoco se cierran a ningún rubro?

En Argentina tenemos a Arcor; en Perú a Mondelez, Softys que tienen su portal B2C con nosotros. En México y Colombia hay universidades en portafolio. Ahora mismo, en el mercado peruano estamos en conversaciones con muchas universidades que quieren lanzar su tienda online. No nos cerramos a ningún rubro porque la digitalización está haciendo que los negocios tengan que transformar su modelo convencional y empiecen a ser un sitio transaccional en el que no solo dependan del tráfico y de la venta de anuncios sino que también empiecen a generar conversión, costo por compra.

Hablando de usted como representante, ¿desde cuándo se sumó a VTEX?

Desde el 2019, cuando me contratan como directora comercial a través de una empresa tercera y en el 2020 se crea la razón social en Perú y empezamos a tener presencia local. A los dos años me dan la posición regional.

¿Qué retos le ha traído ser gerente regional de South Latam en VTEX?

Hay varios retos; el tener que desafiarme a mí misma, a no tener límites, a creer en mí y hacer que el resto también crea en mí. Es un reto construir una operación de cero en Perú, teniendo que encontrar las personas idóneas para el trabajo. También hay un reto de tiempo, dado que soy mamá. Son muchos los desafíos, pero resaltaría la capacidad para superar cualquier tipo de obstáculos y creer mucho en el equipo, el cual es clave en todos los países.

¿Cuántas personas tienes a cargo?

VTEX a nivel global está formado por 1,300 personas y en mi región (Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay) son 350 colaboradores.

Lo aprendido en VTEX se ha llevado a la actividad gremial…

Así es. Desde el 2023, soy directora de tecnología en el Gremio Retail de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Me uní porque la mayoría de los clientes son empresas retail que necesitaban una mirada tecnológica desde un lado gremial, la idea es impulsar a más firmas a digitalizarse y a tener resultados tangibles de crecimiento gracias a la innovación, no solamente con VTEX, sino con cualquier herramienta tecnológica.

El dato

Desde el 2021 VTEX cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Hoja de vida

Nombre: Yuriko Huayana

Educación: Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres; posgrados de Marketing y Gestión Comercial en ESAN, posgrado de Marketing Digital en USIL, entre otros.

Cargo actual: Gerente regional de South Latam en VTEX; vicepresidenta general Manager South Latam en VTEX; representante legal de VTEX en Perú.

Posiciones anteriores: Gerente de ecommerce de Footloose; Ecommerce manager en Softys, entre otros.