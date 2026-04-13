Este Cyber Wow marca el inicio de la temporada de compras del año, convirtiéndose en la oportunidad perfecta para renovar tu estilo, equipar tu hogar o darte ese gusto pendiente. Además, podrás acceder a beneficios adicionales al pagar con Tarjeta Ripley, lo que hace que la experiencia de compra sea aún más conveniente.

Prepárate desde ya, porque este Cyber Wow es el momento ideal para comprar de forma inteligente y aprovechar las mejores ofertas del año.

Tecnología con grandes oportunidades

Los amantes de la tecnología encontrarán una amplia variedad de ofertas en productos como televisores, laptops, celulares y tablets. Es el momento perfecto para actualizar tu smartphone, mejorar tu entretenimiento en casa o invertir en herramientas para el trabajo o estudio.

Electrohogar para renovar tu espacio

Si estás pensando en equipar o renovar tu hogar, durante el Cyber Wow encontrarás ofertas en línea blanca y pequeños electrodomésticos de marcas reconocidas. Refrigeradoras, cocinas, lavadoras, aspiradoras y más estarán disponibles para ayudarte a mejorar tu día a día con productos funcionales y duraderos.

Hogar y decoración con estilo

El Cyber Wow también es una excelente oportunidad para transformar tus espacios. Encuentra muebles, terrazas y dormitorios con diseños modernos y funcionales. Ya sea que busques renovar tu sala, comedor o dormitorio, podrás acceder a múltiples opciones con beneficios adicionales al pagar con Tarjeta Ripley.

Zapatillas y calzado en tendencia

Las zapatillas siguen siendo un básico infaltable. Durante este evento, encontrarás una gran variedad de modelos de marcas reconocidas como Adidas, Puma, Nike, New Balance y Skechers.

Además, también habrá opciones en sandalias y calzado de temporada, ideales para renovar tu estilo con propuestas cómodas y actuales.

Perfumes y belleza para todos los estilos

Este Cyber Wow también es una gran oportunidad para descubrir o renovar tu colección de perfumes. Encuentra fragancias de marcas reconocidas y opciones en tendencia, incluyendo propuestas internacionales y perfumes árabes.

Ideal para quienes buscan destacar su estilo personal con aromas únicos para cada ocasión.

Juguetería y entretenimiento

El evento también incluye ofertas en juguetes de marcas populares como Hot Wheels, Barbie, Lego, Play Doh y más. Una excelente oportunidad para sorprender a los más pequeños o aprovechar promociones en productos de ToysRUs.

Además, podrás acceder a beneficios adicionales al pagar con Tarjeta Ripley durante el Cyber Wow.

Compra fácil desde la App Ripley

Descarga la App Ripley y disfruta de una experiencia de compra más rápida y personalizada. Accede a beneficios exclusivos como envíos en productos seleccionados, cupones en distintas categorías y una navegación más ágil.

Además, podrás recibir tus compras en tiempo récord, incluso el mismo día en productos seleccionados.

¡No te pierdas el Cyber Wow en Ripley!

Del 20 al 23 de abril de 2026, descubre miles de productos con ofertas especiales por tiempo limitado en Ripley.

Prepara tu lista, activa tus alertas y aprovecha los beneficios adicionales al pagar con Tarjeta Ripley.

Este Cyber Wow marca el inicio del año con grandes oportunidades para comprar mejor y renovar todo lo que necesitas. ¡No lo dejes pasar!