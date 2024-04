Clara, creada en 2021, ayuda a las empresas en el control de costos y el procesamiento de pagos. Alcanzó la categoría de unicornio —es decir, una valoración de al menos US$1.000 millones— solo ocho meses después de iniciar sus operaciones tras una ronda de financiamiento serie B de US$ 70 millones liderada por Coatue Management. Un año después obtuvo una línea de crédito de US$ 150 millones de Goldman Sachs Group Inc.

La empresa, centrada en Brasil, México y Colombia, ha mantenido su personal relativamente estable en 330 personas, mientras que sus ingresos se han multiplicado por seis gracias a sus más de 10,000 clientes, según su director ejecutivo, Gerry Giacomán Colyer .

“Estamos en proceso de cerrar financiamiento adicional que incluye componentes tanto de equity como de deuda”, explicó Giacomán , de 36 años, en una entrevista en la Rio Web Summit. “Las conversaciones van muy bien. Vemos una oportunidad, ahora que los mercados empiezan a descongelarse, para volver a acelerar algunos planes.”

Giacomán y el cofundador Diego García , originarios de México, trasladaron la empresa a São Paulo en 2023 tras obtener una licencia del banco central de Brasil para operar como entidad de pagos.

Si bien cerca de la mitad de sus primeros clientes eran startups, ahora representan solo el 10% del negocio, según Giacomán . Desde entonces, Clara ha incorporado entre sus clientes a grandes empresas como Burger King, Nike Inc. y Banco Votorantim. La empresa maneja alrededor de US$2.000 millones en transacciones al año.

“Nos estamos acercando a la rentabilidad, pero tenemos una economía unitaria positiva en los tres países”, señaló Giacomán. “El objetivo de Clara hoy es seguir desarrollando la solución para nuestros clientes, llegar a la rentabilidad y luego continuar la expansión geográfica”.

Entre los inversionistas de Clara también figuran Monashees, Kaszek, General Catalyst, DST Global, Canary y family offices regionales. La línea de crédito con Goldman los ayuda con su producto de pospago para dar a los clientes 40 días para pagar, explicó.

Giacomán y García fundaron la compañía después de trabajar juntos en Grow Mobility, una empresa de scooters eléctricos con operaciones en una serie de países de América Latina.

“Empezamos ayudando a las empresas a organizar lo que a menudo es parte de su gasto más desorganizado”, dijo Giacomán . “Para poder operar con agilidad y claridad al mismo tiempo”.