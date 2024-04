La empresa cree que las acciones tecnológicas se verán presionadas y prefiere áreas como la energía y las acciones japonesas, según Alexandra Wilson-Elizondo, codirectora de inversiones de soluciones de multiactivos. En su opinión, la economía estadounidense va rumbo a un aterrizaje suave, pero existen muchos riesgos que podrían cambiar la trayectoria.

“Nos gusta tomar ganancias de las tecnológicas y cambiarlas hacia otros sectores”, dijo en una entrevista telefónica.

En la industria tecnológica, “el perfil riesgo-recompensa está sesgado a la baja”, añadió. “Aunque todavía creemos en mantener posiciones largas en acciones y tenerlas en cartera, creemos que hay algunas oportunidades más atractivas a las que acceder”.

Los rendimientos entre las acciones de las “Siete Magníficas” ya han comenzado a divergir. Mientras Nvidia Corp. se ha disparado un 72% este año, a otras no les ha ido tan bien. Las acciones de Apple Inc. han tenido problemas debido a la débil demanda de iPhones en China, y Tesla Inc ha bajado un 30% en lo que va del año por las preocupaciones sobre la demanda de vehículos eléctricos.

Magnífico... ¿Dos?: los rendimientos de siete magníficas acciones divergen | Foto: Bloomberg

Goldman Sachs Asset Management, o GSAM, mantiene una posición sobreponderada en acciones de energía como cobertura contra la inflación y los riesgos geopolíticos, señaló Wilson-Elizondo. En lo que va de año, ha sido una buena estrategia. Las compañías de petróleo y gas del S&P 500 subieron un 16%, en comparación con una ganancia del 11% de las acciones tecnológicas.

Comentó que todavía son cautelosos con las empresas de servicios públicos y los fideicomisos de inversión inmobiliaria, así como con las empresas de pequeña capitalización debido a su sensibilidad a las altas tasas de interés. Aun así, algunas empresas de pequeña capitalización son atractivas debido a sus valoraciones baratas y algunas pueden ser objetivos de adquisición para empresas de inteligencia artificial de rápido crecimiento.

“Un gestor activo puede añadir mucho valor en este segmento del mercado”, añadió.

Japón es otra área en la que Goldman está sobreponderado debido a las reformas corporativas, la mejora de la confianza empresarial y las valoraciones relativamente bajas. “Japón ofrece una buena oportunidad para una historia tanto cíclica como estructural”, dijo Wilson-Elizondo.

