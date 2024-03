“Todos nuestros clientes nos hacen esa pregunta: dado lo barata que parece China, la gente inevitablemente dice, bueno, ¿han descartado las peores noticias?”, dijo Sharmin Mossavar-Rahmani en una entrevista con Bloomberg Television. “Nuestra opinión es que no se debe invertir en China”.

Citó una serie de razones para respaldar su opinión, incluidas las expectativas de una desaceleración constante de la economía durante la próxima década. China luchará contra el debilitamiento de los tres pilares del crecimiento hasta ahora: el mercado inmobiliario, la infraestructura y las exportaciones, afirmó.

La falta de claridad en la formulación de políticas de China, junto con datos económicos irregulares, aumentan las preocupaciones sobre la inversión allí, dijo Mossavar-Rahmani.

Durante el año pasado, los líderes comunistas de China enfatizaron la importancia de la seguridad de la información y pusieron límites a los datos que pueden eliminarse de la nación. La oficina de estadísticas también suspendió por un tiempo algunas cifras de desempleo.

El lunes, Beijing anunció que el primer ministro del país (solo superado por el presidente Xi Jinping) interrumpirá una tradición de décadas de conferencias de prensa anuales en una reunión clave.

“No está claro cuál será la dirección general de la política a largo plazo”, dijo Mossavar-Rahmani. “Las incertidumbres políticas generalmente ponen un límite al mercado de valores”.

El índice de referencia CSI 300 se hundió el mes pasado a un mínimo de cinco años en medio de preocupaciones sobre el estado de la demanda interna en un momento de crecientes tensiones geopolíticas. Desde entonces se ha recuperado después de que los reguladores tomaran medidas para frenar las ventas e impulsar las compras institucionales.

Es posible que se produzcan algunas medidas de estímulo a corto plazo, pero el sector inmobiliario de China aún no ha tocado fondo, según Mossavar-Rahmani. “Los datos no están claros; realmente no tenemos una buena idea de cuál fue el crecimiento el año pasado o cuál será este año”, dijo también, haciéndose eco de las preocupaciones de varios economistas que dudan de las cifras oficiales de expansión económica de China.

Si bien China publicó formalmente una tasa de crecimiento superior al 5% para 2023, “la mayoría de la gente piensa que esa no es la cifra de crecimiento real; en realidad fue mucho más débil”, dijo.