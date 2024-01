Cullen Morgan , especialista en flujos y derivados de acciones del banco, espera que los asesores de comercio productos básicos, o CTA, que aprovechan el impulso de los precios de los activos a través de apuestas largas y cortas en el mercado de futuros, podrían verse obligados a vender después de acumular US$ 129,000 millones en posiciones largas.

El grupo que sigue la tendencia está modelado para vender durante la próxima semana US$ 10,000 millones en un mercado en alza y hasta US$ 42,000 millones si las acciones caen. En un plazo de un mes, es probable que los CTA compren US$ 42,000 millones en un mercado en alza, frente a los US$ 226,000 millones que venderían si los mercados comenzaran a tener una tendencia a la baja nuevamente.

Fuente: Goldman Sachs FICC & Equities Division Futures Strats Group

Las acciones globales han subido este año y el índice S&P 500 ha alcanzado máximos históricos impulsado por acciones tecnológicas de gran capitalización como Nvidia Corp. y Microsoft Corp.

El posicionamiento de futuros del Nasdaq 100 está cerca del nivel más alto en tres años y los inversionistas parecen favorecer las acciones de crecimiento de frente a la temporada de resultados, escribió en una nota un equipo de Citigroup Inc. liderado por Chris Montagu .

El posicionamiento largo se ha ampliado considerablemente y la semana pasada aumentó en US$ 3,400 millones hasta unos US$ 25,000 millones.