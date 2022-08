El financiamiento, que comienza en US$50 millones con la opción de aumentar a US$ 150 millones, ayudará al unicornio mexicano a impulsar sus operaciones crediticias, acelerar su expansión en América Latina e invertir en su tecnología, dijo el director ejecutivo y cofundador de Clara, Gerry Giacoman, en una entrevista con Bloomberg News.

”Esta nueva línea de crédito nos permitirá duplicar nuestra presencia en México, a la vez que destinamos recursos a nuestra expansión regional y desarrollo de nuevos productos”, señaló Giacoman.

Goldman ha extendido líneas de crédito a varias startups en la región este año, desafiando las expectativas en toda la industria de que el dinero para unicornios se está acabando. El banco proporcionó US$ 160 millones de apoyo a la mexicana Konfio, prestó US$ 233 millones a MercadoLibre el mes pasado y, previamente este año, estuvo involucrado en la línea de crédito de US$ 650 millones a Nubank.

Asociarse con Goldman Sachs es un paso sólido para Clara, ya que busca seguir creciendo, dijo Giacoman. “Para nosotros fue interesante seleccionar a Goldman como el partner en esta ocasión, pues se trata de un partner que puede crecer con Clara por mucho tiempo a la medida que sigue creciendo nuestra cartera de clientes, a la medida también de que vamos creciendo a otros países, pues son un banco global que tiene operaciones también por toda Latinoamérica”, dijo.

Clara alcanzó el estatus de unicornio, o una valoración de US$ 1,000 millones, en diciembre, solo siete meses después de su primera ronda de financiación. La startup opera tanto en México como en Brasil y recientemente se expandió a Colombia. Dice que trabaja con más de 5,000 empresas y tiene como objetivo duplicar ese número para fin de año.

Clara también informó que contrató a Andre Henrique Santoro de RappiBank como director de riesgos y a la exvicepresidenta de American Express Tina Reich como asesora.

Clara planea explorar financiamiento adicional, tanto a través de rondas de inversión como de deuda, pero no en el futuro inmediato, indicó Giacoman.