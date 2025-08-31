El ministro del Interior, Carlos Malaver, dijo desconocer el caso de los dos policías que no solo habrían hecho marcaje y reglaje contra testigos protegidos del caso “Ícaros”, que involucra a Nicanor Boluarte y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, sino que también los habrían amenazados e inducidos para que no declaren ante el Ministerio Público, tal como denunció la Fiscalía.

En diálogo con la prensa, sostuvo que no conoce con detalle lo sucedido y evitó responder si su cartera tomará medidas sobre los altos efectivos policiales que estarían implicados en la denuncia.

“Los detalles que me acaba de preguntar con el respeto del caso no los tengo muy al detalle”, indicó el último viernes.

Sin embargo, aseguró que de confirmarse la participación de estos dos policías en los hechos denunciados, responderán ante las instancias correspondientes.

“El Ministerio Público como cualquier otra institución, puede realizar las acciones que estime convenientes. La Policía, en fiel cumplimiento de sus funciones dentro del marco constitucional y así como también dentro del marco de las leyes, cumplen sus funciones”, señaló.

“Si hay algo que tenga que esclarecerse o explicarse o allanarse, o en todo caso acudir a las instancias correspondientes, lo harán”, añadió.

Horas antes, el fiscal del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) informó en conferencia de prensa que la denuncia contra estos dos efectivos por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, marcaje y reglaje ya ha sido remitida a la fiscalía penal de turno.

“Esta denuncia que se ha ingresado ayer es respecto a dos efectivos policiales debidamente identificados que no voy a referir los nombres, pero resulta grave que hayan utilizado nombres de altos mandos de la PNP para poder intimidar, para poder sugerir a efectos que no sigan colaborando estos testigos protegidos cuando estos efectivos policiales sí deberían custodiarlos, protegerlos y, sin embargo, no cumplieron esa función”, denunció el fiscal.

PNP CUESTIONA FALTA DE NOTIFICACIÓN FISCAL

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, dijo desconocer si estos suboficiales tienen algún tipo de vinculación con el caso ‘Ícaros’, al recordar que desde el Ministerio Público no se les comunicó sobre dicha investigación.

“A mí me han preguntado sobre si hay conocimiento de alguna actividad de investigación por parte de la Policía o el Ministerio Público, desconozco. Si hay dos suboficiales que han estado a cargo de la custodia y tienen alguna vinculación, no sabemos. Si hemos tomado alguna medida, tampoco lo sabemos”, sostuvo.

En ese sentido, Zanabria cuestionó que la carpeta fiscal vincule a los altos mandos cuando ni siquiera se les ha notificado sobre el caso que es investigado. Añadió que si se les hubiera comunicado a tiempo, desde su sector hubieran podido actuar en flagrancia y averiguar si es que los efectivos tienen algún tipo de nexo con la Comandancia General de la PNP.

LEA TAMBIÉN: Nicanor Boluarte reaparece y acusa persecución en su contra tras allanamiento a su vivienda