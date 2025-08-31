Carlos Malaver, ministro del Interior, se pronunció por la denuncia contra dos policías que habrían hecho reglaje a testigos protegidos del caso Ícaros. (Foto: Mininter)
Carlos Malaver, ministro del Interior, se pronunció por la denuncia contra dos policías que habrían hecho reglaje a testigos protegidos del caso Ícaros. (Foto: Mininter)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ministro del Interior, , dijo desconocer el caso de los dos policías que no solo habrían hecho marcaje y reglaje contra testigos protegidos del caso “Ícaros”, que involucra a y el ministro de Justicia, , sino que también los habrían amenazados e inducidos para que no declaren ante el Ministerio Público, tal como denunció la Fiscalía.

En diálogo con la prensa, sostuvo que no conoce con detalle lo sucedido y evitó responder si su cartera tomará medidas sobre los altos efectivos policiales que estarían implicados en la denuncia.

LEA TAMBIÉN: Santivañez niega cualquier vínculo con Nicanor Boluarte: “Lo juro por lo más sagrado”

“Los detalles que me acaba de preguntar con el respeto del caso no los tengo muy al detalle”, indicó el último viernes.

Sin embargo, aseguró que de confirmarse la participación de estos dos policías en los hechos denunciados, responderán ante las instancias correspondientes.

“El Ministerio Público como cualquier otra institución, puede realizar las acciones que estime convenientes. La Policía, en fiel cumplimiento de sus funciones dentro del marco constitucional y así como también dentro del marco de las leyes, cumplen sus funciones”, señaló.

“Si hay algo que tenga que esclarecerse o explicarse o allanarse, o en todo caso acudir a las instancias correspondientes, lo harán”, añadió.

Horas antes, el fiscal del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) informó en conferencia de prensa que la denuncia contra estos dos efectivos por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, marcaje y reglaje ya ha sido remitida a la fiscalía penal de turno.

“Esta denuncia que se ha ingresado ayer es respecto a dos efectivos policiales debidamente identificados que no voy a referir los nombres, pero resulta grave que hayan utilizado nombres de altos mandos de la PNP para poder intimidar, para poder sugerir a efectos que no sigan colaborando estos testigos protegidos cuando estos efectivos policiales sí deberían custodiarlos, protegerlos y, sin embargo, no cumplieron esa función”, denunció el fiscal.

LEA TAMBIÉN: Malaver rechaza “exageración” en allanamientos a casa de Boluarte y oficina de socio de Santiváñez

PNP CUESTIONA FALTA DE NOTIFICACIÓN FISCAL

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), , dijo desconocer si estos suboficiales tienen algún tipo de vinculación con el caso ‘Ícaros’, al recordar que desde el Ministerio Público no se les comunicó sobre dicha investigación.

“A mí me han preguntado sobre si hay conocimiento de alguna actividad de investigación por parte de la Policía o el Ministerio Público, desconozco. Si hay dos suboficiales que han estado a cargo de la custodia y tienen alguna vinculación, no sabemos. Si hemos tomado alguna medida, tampoco lo sabemos”, sostuvo.

En ese sentido, Zanabria cuestionó que la carpeta fiscal vincule a los altos mandos cuando ni siquiera se les ha notificado sobre el caso que es investigado. Añadió que si se les hubiera comunicado a tiempo, desde su sector hubieran podido actuar en flagrancia y averiguar si es que los efectivos tienen algún tipo de nexo con la Comandancia General de la PNP.

LEA TAMBIÉN: Nicanor Boluarte reaparece y acusa persecución en su contra tras allanamiento a su vivienda

TE PUEDE INTERESAR

Reniec denuncia al Ministerio del Interior por uso indebido de datos
Ministerio del Interior no respalda restitución de la detención preliminar
Ministerio del Interior emite comunicado en relación a compras de bodycams para la PNP

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.