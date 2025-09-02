Elmer Cuba: “Congreso podría usar ‘palanca populista’ para buscar la reelección, eso da temor”. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Elmer Cuba: “Congreso podría usar ‘palanca populista’ para buscar la reelección, eso da temor”. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

Los meses avanzan y el Perú está cada vez más cerca de las elecciones generales. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó recientemente sus proyecciones de crecimiento para este y el próximo año: 3.5% y 3.2%, respectivamente. Sin embargo, ya distintos analistas empiezan a actualizar sus propias cifras y no necesariamente están tan cerca a las del Gobierno nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Minería crece ligeramente en julio y pesca a doble dígito: ¿cómo avanza la economía peruana?
Inversión pública cae en agosto y la “hundió” el Gobierno nacional
El MMM 2026-2029 y las “bombas de tiempo” no consideradas
Pecado de optimismo
Sueldo público se dispara en el último presupuesto de Boluarte: S/ 93.5 mil millones para 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.