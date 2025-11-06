El Pleno del Congreso tenía previsto llevar al voto hoy la reelección de rectores en las universidadesn públicas, impulsada por el proyecto de ley n° 7240 gracias a una decisión de la Junta de Portavoces del Parlamento que lo exoneró del dictamen de la Comisión de Educación.

Sin embargo, a raiz de los cuestionamientos, ante la falta de un debate amplio sobre el tema finalmente se aprobó una moción para que la iniciativa regrese a la Comisión de Educación.

La inciativa de autoría del legislador Esdras Medina, de Renovación Popular, impulsa que las autoridades de las universidades estatales se reelijan por un periodo inmediato de 5 años mediante votación universal y obligatoria.

Aunap cuestiona proyecto de ley

“Lamentamos este proceder. La exoneración de dictamen es un mecanismo excepcional que solo debería aplicarse ante emergencias reales,pero en este caso ha sido utilizada de manera absolutamente injustificada”, manifestó la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) a través de un comunicado.

La Aunap también afirmó que la aprobación sin debate ni consulta vulneraría la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política y pone en riesgo la gobernanza democrática.

“Exhortamos al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y a todos los legisladores a representar los intereses de los estudiantes de las universidades públicas ya licenciadas”, agregó tras cuestionar la norma.