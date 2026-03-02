La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que las denuncias por hostigamiento sexual laboral aumentaron en 51% durante el 2025 en comparación con el 2024.

De acuerdo con la entidad, en el 2024 se contabilizaron 110 denuncias, tanto virtuales como presenciales, mientras que en el 2025 la cifra ascendió a 214 casos.

La institución recordó que las principales afectadas por este tipo de violencia en el ámbito laboral son mujeres jóvenes, aunque también se presentan denuncias de varones, en menor proporción.

Entre las conductas reportadas figuran actos físicos, verbales o gestuales de connotación sexual , que pueden provenir de trabajadores de igual, menor o mayor rango jerárquico. Estas incluyen comentarios o insinuaciones, observaciones incómodas, tocamientos corporales no consentidos y proposiciones de carácter sexual, entre otras prácticas similares.

Asimismo, se advierte la presencia de conductas y frases sexistas que refuerzan estereotipos de género, tales como “pareces mujercita”; o mediante expresiones que asocian el valor profesional con atributos físicos o que descalifican en función del género, como ““la que no enseña, no vende”.

La Sunafil señaló que las trabajadoras y trabajadores que enfrenten este tipo de situaciones deben reportarlas a la Oficina de Recursos Humanos de su centro laboral. Si no se adoptan medidas, pueden presentar una denuncia ante la entidad fiscalizadora.

En Lima Metropolitana, los afectados pueden acudir a la Intendencia ubicada en la cuadra 8 de la avenida Arenales o al cuarto piso del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en la avenida Salaverry 655, en Jesús María. En regiones, se puede recurrir a la intendencia regional correspondiente.

La entidad indicó que continuará difundiendo información para que los trabajadores identifiquen y actúen frente a casos de hostigamiento sexual laboral.