JEE declaró a fines de diciembre improcedente inscripción de fórmula de Primero La Gente. Foto: Andina
JEE declaró a fines de diciembre improcedente inscripción de fórmula de Primero La Gente. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1.

El tribunal rechazó el pedido de la agrupación que tiene a

En total, se identificaron tres observaciones que impiden la inscripción de esta fórmula: no fue firmada adecuadamente por la personera legal, Gabriela Salvador Cárdenas; se omitió el plan de gobierno y no cumple con la secuencia legal requerida en la declaración jurada de consentimiento de Raúl Molina Martínez, candidato a la primera vicepresidencia.

LEA TAMBIÉN: Perú no mira la “partida de ajedrez” completa, solo los primeros movimientos

Según el JEE, Primero la Gente solo anexó el resumen del plan de gobierno e incumplió con el documento que exige el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos.

Unidad de Investigación de Latina reveló que el partido político Primero La Gente recurrió a una “fábrica de firmas falsas” para lograr su inscripción en el JNE. Foto: Cuenta de X de Marisol Pérez Tello.
Unidad de Investigación de Latina reveló que el partido político Primero La Gente recurrió a una “fábrica de firmas falsas” para lograr su inscripción en el JNE. Foto: Cuenta de X de Marisol Pérez Tello.

Se dio a la agrupación de

LEA TAMBIÉN: Perú convoca a Elecciones Regionales y Municipales 2026: octubre es el mes clave

Y, en caso de no cumplir con los criterios de la ley, la plancha presidencial de Primero la Gente será declarada improcedente.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: conoce los montos de las multas electorales por no ir a votar
Elecciones 2026: conozca cuáles son los partidos que aún no logran inscribir sus fórmulas
Canciller Hugo de Zela confirma seis misiones internacionales en Elecciones Generales 2026
No solo Irán: otro país bloquea el servicio de internet antes de elecciones generales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.