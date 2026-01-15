La solicitud de inscripción de la plancha presidencial de Primero la Gente fue declarada inadmisible por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1.

El tribunal rechazó el pedido de la agrupación que tiene a Marisol Pérez Tello como candidata a la presidencia de la República.

En total, se identificaron tres observaciones que impiden la inscripción de esta fórmula: no fue firmada adecuadamente por la personera legal, Gabriela Salvador Cárdenas; se omitió el plan de gobierno y no cumple con la secuencia legal requerida en la declaración jurada de consentimiento de Raúl Molina Martínez, candidato a la primera vicepresidencia.

Según el JEE, Primero la Gente solo anexó el resumen del plan de gobierno e incumplió con el documento que exige el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos.

Unidad de Investigación de Latina reveló que el partido político Primero La Gente recurrió a una “fábrica de firmas falsas” para lograr su inscripción en el JNE. Foto: Cuenta de X de Marisol Pérez Tello.

Se dio a la agrupación de Marisol Pérez Tello dos días calendario para subsanar los errores mencionados.

Y, en caso de no cumplir con los criterios de la ley, la plancha presidencial de Primero la Gente será declarada improcedente.