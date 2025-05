Un total de 26 contratos de once proveedores, cuyo monto asciende a S/ 60 millones, fueron resueltos por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) por haber distribuido productos que no cumplen con los estándares de inocuidad y calidad establecidos.

Así lo informó el Midis que indicó que esta medida se efectúa luego de que, el jueves 15 de mayo, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) remitió al programa un informe que confirma que el lote 16110125 del producto hojuelas de avena con kiwicha precocida de la marca “Rico Rico Misqui” y el lote 06040125 de la mezcla en polvo a base de huevo “Tortilife”, no cumplen con los parámetros microbiológicos establecidos; por lo que no son aptos para el consumo.

Tras ello, se ha dispuesto la paralización e inmovilización de los productos entregados por 11 proveedores: Consorcio Grupo Gabriel, Consorcio Milan, Consorcio Terra Andina, Multiservicios y Agroindustrias Inti S.A.C., Consorcio Mi Cilita, Consorcio Negodai, Consorcio San Antonio de Padua, Consorcio San Cristóbal, Consorcio Grempal Pasco, Consorcio Amanecer y Consorcio Grupo Titisa. Asimismo, el programa de alimentación notificará a estos proveedores para que recojan estos productos que han sido entregados a los colegios, en el menor tiempo posible.

El Midis recordó que, desde abril del presente año, al tener conocimiento de una alerta vinculada a estos alimentos, el programa adoptó como medida preventiva la no liberación, no distribución y no consumo de estos lotes de productos, en coordinación con las autoridades sanitarias competentes.

Al mismo tiempo, se ha decidido que todos los productos que han sido entregados por estos proveedores mencionados, más allá de los alimentos en cuestión, no sean liberados, ni distribuidos y no consumidos a nivel nacional, como medida preventiva y priorizando la atención a los escolares.

Por último, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria del Midis reiteró su compromiso con la seguridad, calidad y oportunidad del servicio alimentario destinado a los escolares usuarios. En esa línea, continuaremos fortaleciendo los mecanismos de control y supervisión a nivel nacional.