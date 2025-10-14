El tramo liberado corresponde a la estación E-17 de la Línea 2, ubicada entre El Agustino y La Victoria. Foto: Línea 2 del Metro de Lima.
El tramo liberado corresponde a la estación E-17 de la Línea 2, ubicada entre El Agustino y La Victoria. Foto: Línea 2 del Metro de Lima.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este lunes 13 de octubre se comprendido entre la avenida 28 de Julio y la calle Flora, en los distritos de El Agustino y La Victoria, tras el levantamiento del cerramiento de la estación Nicolás Ayllón (E-17) de la .

Según informó la empresa concesionaria a través de las redes sociales, con esta medida, la vía quedó completamente liberada para la circulación del transporte privado, público y de carga, a lo largo de cuatro carriles en ambos sentidos.

De esta manera, la reapertura beneficiará el flujo vehicular en una de las principales arterias del corredor central de la capital.

LEA TAMBIÉN: Corredor Azul amplía horario de atención hasta la medianoche: ¿desde cuándo y por qué?

La concesionaria recordó que el avance de las continúa en otros puntos de la capital y que, de forma progresiva, se irán habilitando más tramos conforme culminen los trabajos en superficie.

El tramo liberado corresponde a la estación E-17 de la Línea 2, ubicada entre El Agustino y La Victoria. Foto: Línea 2 del Metro de Lima.
El tramo liberado corresponde a la estación E-17 de la Línea 2, ubicada entre El Agustino y La Victoria. Foto: Línea 2 del Metro de Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: plantean que pase libre de policías en transporte rija solo cuando estén en servicio
Transporte público opera cerca al 97 % en Lima y Callao pero con dificultades, según ATU
Suspenden servicios del Metropolitano y corredores en algunos puntos de Lima, ¿en cuáles?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.