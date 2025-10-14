Este lunes 13 de octubre se reabrió el tramo de la avenida Nicolás Ayllón comprendido entre la avenida 28 de Julio y la calle Flora, en los distritos de El Agustino y La Victoria, tras el levantamiento del cerramiento de la estación Nicolás Ayllón (E-17) de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.
Según informó la empresa concesionaria a través de las redes sociales, con esta medida, la vía quedó completamente liberada para la circulación del transporte privado, público y de carga, a lo largo de cuatro carriles en ambos sentidos.
De esta manera, la reapertura beneficiará el flujo vehicular en una de las principales arterias del corredor central de la capital.
LEA TAMBIÉN: Corredor Azul amplía horario de atención hasta la medianoche: ¿desde cuándo y por qué?
La concesionaria recordó que el avance de las obras de la Línea 2 continúa en otros puntos de la capital y que, de forma progresiva, se irán habilitando más tramos conforme culminen los trabajos en superficie.