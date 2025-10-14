Este lunes 13 de octubre se reabrió el tramo de la avenida Nicolás Ayllón comprendido entre la avenida 28 de Julio y la calle Flora, en los distritos de El Agustino y La Victoria, tras el levantamiento del cerramiento de la estación Nicolás Ayllón (E-17) de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Según informó la empresa concesionaria a través de las redes sociales, con esta medida, la vía quedó completamente liberada para la circulación del transporte privado, público y de carga, a lo largo de cuatro carriles en ambos sentidos.

De esta manera, la reapertura beneficiará el flujo vehicular en una de las principales arterias del corredor central de la capital.

La concesionaria recordó que el avance de las obras de la Línea 2 continúa en otros puntos de la capital y que, de forma progresiva, se irán habilitando más tramos conforme culminen los trabajos en superficie.