Los primeros días de abril han estado marcados por una alta volatilidad del tipo de cambio. La razón: aún continúa el episodio de tensión geopolítica entre Estados Unidos, Irán e Israel, y su efecto sobre el mercado energético global. El petróleo llegó a superar la barrera de los US$100 por barril durante el episodio de mayor tensión, y el tránsito por el estrecho de Ormuz se convirtió en el principal foco de preocupación del mercado por su papel en el flujo mundial de crudo. El shock energético se trasladó con rapidez a los mercados financieros. En ese contexto, el dólar volvió a actuar como activo refugio y el tipo de cambio en Perú llegó a ubicarse por encima de S/3.50, hasta el inicio de su corrección hace pocos días, y el 8 de abril, el dólar estuvo a cerca de S/3.38, lo que confirma que parte de la prima geopolítica empezó a disiparse con la tregua anunciada y con un tono algo menos defensivo en los mercados globales.

En el corto plazo, S/3.50 deja de verse como un nivel central y pasa a funcionar más bien como una cota de tensión. (Foto: GEC)

En este contexto, el rol del Banco Central vuelve a ser importante. No olvidemos que no se trata de fijar un nivel para el tipo de cambio, sino de evitar movimientos bruscos que alteren expectativas inflacionarias o deterioren los balances de empresas y familias endeudadas en dólares. El BCR cuenta con reservas de dólares importantes, casi US$95 mil millones al cierre del trimestre, y eso refuerza la capacidad del BCR para amortiguar episodios de tensión financiera. La volatilidad cambiaria refleja sobre todo el canal energético. Un petróleo más caro eleva las expectativas de inflación global, fortalece al dólar como refugio y presiona a las monedas emergentes. A eso se suma la incertidumbre sobre la duración real de la tregua, las restricciones potenciales en Ormuz y el ruido geopolítico que introducen las amenazas de sanciones y aranceles en torno a Irán y sus socios comerciales.

El mercado se sigue preguntando si este episodio será transitorio o si abrirá una fase más larga de tensión energética y presión cambiaria. Eso dependerá de cuatro factores. El primero es la duración del episodio geopolítico y la solidez de la tregua, algunas agencias noticiosas la tildan de frágil. El segundo es la trayectoria de los commodities, un petróleo alto eleva costos internos, pero metales firmes pueden sostener parte de la oferta de divisas en economías exportadoras como la peruana. El tercero es la capacidad del BCR para suavizar episodios de volatilidad sin agotar credibilidad ni enviar señales erradas al mercado. El cuarto es el frente político interno, donde existen dudas sobre la efectividad de un futuro gobierno para combatir la delincuencia, el otro factor de riesgo es la composición de las futuras cámaras de diputados y senadores.

Con esta información actualizada, se pueden plantear tres escenarios para abril e inicios de mayo.

Escenario base

El escenario base ubica al tipo de cambio entre S/3.36 y S/3.43. Este rango asume que el mercado corrige buena parte del salto inicial que llevó al dólar a rozar S/3.50, que el conflicto no escala de forma inmediata y que el petróleo retrocede desde los máximos del episodio, aunque sin volver aún a niveles previos. En este escenario, el dólar pierde parte del impulso defensivo de fines de marzo, pero mantiene una prima de riesgo moderada mientras el mercado sigue evaluando la evolución de la tregua y del tránsito energético global.

Escenario de presión cambiaria

El escenario de presión cambiaria ubica al tipo de cambio entre S/3.43 y S/3.52. Se activaría si la tregua fracasa, si reaparecen restricciones severas en el estrecho de Ormuz o si el petróleo vuelve a escalar con fuerza. En ese contexto, el dólar tendería a fortalecerse otra vez frente a monedas emergentes y la zona de S/3.50 reaparecería como referencia de estrés para el mercado local. No parece hoy el escenario más probable, pero tampoco puede descartarse, dado que varias fuentes siguen advirtiendo que el estrecho conserva valor estratégico y capacidad de presión sobre precios, rutas y monedas de liquidación del crudo.

Escenario de corrección cambiaria

El escenario de corrección cambiaria ubica al tipo de cambio entre S/3.33 y S/3.36. Supone una moderación más clara del conflicto, una normalización más fluida del tránsito petrolero y una reducción sostenida de la demanda global por dólares como refugio. En ese caso, el mercado terminaría corrigiendo casi por completo la prima geopolítica incorporada a fines de marzo, y el tipo de cambio volvería a acercarse a los niveles vistos a inicios del año. La reciente caída muestra que esta trayectoria no es descabellada, pero todavía depende de que la desescalada no sea solo táctica ni temporal.

En el corto plazo, S/3.50 deja de verse como un nivel central y pasa a funcionar más bien como una cota de tensión. El mercado ya mostró que puede alejarse de ese umbral cuando baja la presión geopolítica. La zona más razonable para abril e inicios de mayo parece ubicarse hoy entre S/3.36 y S/3,.3. Ahí conviven el alivio parcial externo, la capacidad de contención del Banco Central y una prima local que todavía no desaparece.

Luis Mendiola Contreras es profesor de Finanzas, ESAN University.