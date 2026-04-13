Proceso electoral continuará hoy 13 de abril en 13 locales de Lima. (Foto: GEC)
Proceso electoral continuará hoy 13 de abril en 13 locales de Lima. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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, tras la demora en la entrega del material electoral durante el domingo 12.

Esta jornada se desarrollará en centros de votación ubicados en 3 distritos de Lima,

La Onpe informó que, con el propósito de garantizar el derecho constitucional al voto, se habilitarán 187 mesas de votación, que funcionarán desde las 07:00 horas hasta 18:00 horas.

Para esta jornada electoral,

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Los locales

El jefe de la Onpe, Piero Corvetto Salinas, informó que no pudieron instalarse mesas de sufragio en los distritos de San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacamac (3).

Los locales en San Juan de Miraflores son:

  • IE Parroquial Virgen de la Asunción
  • IE 6041 Alfonso Ugarte
  • IE 6151 San Luis Gonzaga

En Lurín son:

  • IE 7078 Virgen de Chapi
  • IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla
  • IE 7104 Ramiro Prialé Prialé
  • IE 6023 Julio C. Tello Rojas
  • IE 7239 Santísimo Salvador
  • IE 7267 Señor de los Milagros
  • IE 6026 Virgen de Fátima

Finalmente, en Pachacamac, las elecciones se realizarán en:

  • IE 7261 Santa Rosa de Collanac
  • IEP El Universo de César Vallejo
  • IE Parroquial Virgen del Rosario
La Onpe informó que se habilitarán 187 mesas de votación, que funcionarán desde las 07:00 horas hasta 18:00 horas. (Foto: GEC)
La Onpe informó que se habilitarán 187 mesas de votación, que funcionarán desde las 07:00 horas hasta 18:00 horas. (Foto: GEC)

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