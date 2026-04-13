La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) continuará desarrollando el proceso electoral hoy lunes 13 de abril en 13 locales de votación en Lima, tras la demora en la entrega del material electoral durante el domingo 12.

Esta jornada se desarrollará en centros de votación ubicados en 3 distritos de Lima, cuyos electores, que suman 52,261, no pudieron emitir su voto ayer domingo.

La Onpe informó que, con el propósito de garantizar el derecho constitucional al voto, se habilitarán 187 mesas de votación, que funcionarán desde las 07:00 horas hasta 18:00 horas.

Para esta jornada electoral, la entidad mencionó que utilizará sus propios vehículos para el traslado del material electoral, lo que permitirá a los ciudadanos ejercer su derecho al voto.

Los locales

El jefe de la Onpe, Piero Corvetto Salinas, informó que no pudieron instalarse mesas de sufragio en los distritos de San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacamac (3).

Los locales en San Juan de Miraflores son:

IE Parroquial Virgen de la Asunción

IE 6041 Alfonso Ugarte

IE 6151 San Luis Gonzaga

En Lurín son:

IE 7078 Virgen de Chapi

IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla

IE 7104 Ramiro Prialé Prialé

IE 6023 Julio C. Tello Rojas

IE 7239 Santísimo Salvador

IE 7267 Señor de los Milagros

IE 6026 Virgen de Fátima

Finalmente, en Pachacamac, las elecciones se realizarán en:

IE 7261 Santa Rosa de Collanac

IEP El Universo de César Vallejo

IE Parroquial Virgen del Rosario