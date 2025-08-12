La caída del 30% de las acciones de Monday.com Ltd. acaparó la atención de los inversores europeos el martes y algunos analistas afirmaron que el descenso reflejaba tanto la preocupación por la amenaza competitiva a largo plazo de la IA como los resultados, que no cumplieron con las altas expectativas de los inversores.

Estas preocupaciones provocaron grandes pérdidas en todo el sector. SAP SE, la mayor empresa europea por valor de mercado, cayó hasta un 7.1% en Fráncfort, lo que supuso una pérdida de casi € 22,000 millones (US$ 26,000 millones) en el mínimo de la sesión.

Otras empresas más pequeñas del sector, como Sage Group Plc y Dassault Systemes SE, también registraron caídas, siguiendo la estela de Salesforce Inc. y Workday Inc.

Crece el temor de que los fabricantes de software tradicionales puedan verse expuestos a una mayor competencia si las herramientas de IA permiten ahora crear aplicaciones más rápidamente y a un costo mucho menor.

Este mes, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, advirtió que el sector podría entrar “muy pronto en una era de la moda rápida” gracias a la IA, que permite una producción más barata y rápida.

“Las valoraciones del software siguen bajo presión por la narrativa de la ‘muerte del software debido a la IA’, lo que probablemente impulse la volatilidad a corto plazo”, escribieron el martes en una nota los analistas de RBC Capital Markets, liderados por Matthew Hedberg.

El software se encuentra entre los sectores tecnológicos con peor rendimiento este año, con caídas de más del 30% en las acciones de Salesforce Inc. y de alrededor del 25% en las de Adobe. Una cesta de acciones de software cotiza cerca de sus niveles más bajos desde enero en comparación con un grupo de acciones de semiconductores.

La preocupación también se ha extendido a las empresas que ofrecen servicios de investigación y consultoría informática, como Gartner Inc., que redujo sus previsiones para todo el año la semana pasada.

Aunque la empresa citó factores como los aranceles y los recortes presupuestarios del gobierno, los analistas afirmaron que los malos resultados agravaron las preocupaciones sobre la competencia de las herramientas de investigación de IA.

Aun así, algunos ven oportunidades de compra tras la rápida caída de los precios. El analista de Morgan Stanley Josh Baer elevó el martes su calificación de Monday.com a “sobreponderar”, afirmando que el retroceso de la acción “incorpora con creces” los riesgos de que la IA perturbe la publicidad en buscadores y el marketing de rendimiento.

“Los inversores temen que la IA se coma el software y que los múltiplos se desplomen”, afirmó el analista de Jefferies Brent Thill en una entrevista con CNBC el lunes. “Creo que el temor es exagerado, pero, no obstante, estamos viviendo un periodo en el que a los inversores simplemente no les importa este grupo”.