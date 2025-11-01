El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana registró en octubre una disminución de 0.10%, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros diez meses del año se ubicó en 1.15%, mientras que la variación anual (noviembre 2024 – octubre 2025) llegó a 1.35%.

Según el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía, la caída mensual estuvo explicada principalmente por las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0.42%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0.27%), además de comunicaciones (-1.06%).

Por el contrario, mostraron incrementos las divisiones de Transporte (0.21%), Bienes y servicios diversos (0.22%), Muebles y artículos para el hogar (0.13%), Salud (0.11%), Restaurantes y hoteles (0.10%), entre otros.

Alimentos con precios a la baja

La reducción de precios en alimentos respondió, principalmente, a la caída en pescados y mariscos (-5.2%), con descensos notorios en bonito (-20.2%), choros (-13.1%), merluza (-6.0%) y trucha (-4.1%). También disminuyeron los precios de leche, queso y huevos (-2.2%), destacando los huevos de gallina (-8.7%); asimismo, albahaca (-15.1%), culantro (-10.2%) y ají rocoto molido (-9.3%).

En hortalizas y tubérculos (-1.0%) cayeron los precios de lechuga (-14.9%), vainita americana (-13.5%), pepinillo (-10.5%), arveja verde (-8.4%), zanahoria (-7.6%), cebolla de cabeza (-5.9%) y papa blanca (-1.7%). El azúcar rubia bajó 2.0%.

Entre las frutas, se registraron alzas en maracuyá (57.6%), palta fuerte (16.0%), mandarina (10.1%) y papaya (3.6%), aunque disminuyeron mango (-24.5%), arándanos (-7.2%), manzana corriente (-5.5%) y limón (-2.5%).

También subieron los precios del pollo eviscerado (1.7%), jurel (12.7%), pan francés (0.6%) y bebidas gaseosas (0.4%).

Tarifas eléctricas y gas doméstico también retroceden

La división de Alojamiento y combustibles bajó por la reducción de la tarifa eléctrica residencial (-0.9%), vigente desde el 4 de octubre, y del precio del gas propano doméstico (-0.6%).

En Restaurantes y hoteles, los precios aumentaron por mayores tarifas en bebidas (0.2%), como refrescos naturales (0.9%) y gaseosas (0.3%), así como por incrementos marginales en el servicio de comida.

En Transporte, los pasajes aéreos subieron 1.0%, con un aumento de 5.9% en rutas nacionales. También se elevaron los pasajes en combi (1.5%) y ómnibus (0.8%). En contraste, los combustibles bajaron 1.3%, con caídas en GLP vehicular (-2.2%) y gasohol (-1.4%).

Productos con mayor influencia en el mes

Los alimentos como bonito, huevos de gallina y mango, así como las tarifas eléctricas y la telefonía móvil, aportaron -0.250 puntos porcentuales al resultado mensual.

Entre los productos que más subieron destacaron el tomate, la maracuyá, la palta fuerte, el pollo eviscerado y el jurel.

Productos que más bajaron y subieron

En octubre, de los 586 productos de la canasta familiar:

276 subieron,

121 bajaron,

189 no variaron.

Los mayores descensos fueron en:

Mango (-24.52%)

Bonito (-20.23%)

Albahaca (-15.09%)

Lechuga (-14.91%)

Vainita americana (-13.49%)

Los mayores incrementos se dieron en:

Maracuyá (57.58%)

Tomate (25.60%)

Palta fuerte (15.98%)

Ají amarillo escabeche (13.78%)

Jurel (12.66%)

Precios a nivel nacional bajaron 0.07%

A nivel nacional, los precios se redujeron 0.07%, con una inflación acumulada de 1.08% y una anual de 1.29%. Registraron caídas las divisiones de Comunicaciones (-1.08%) y Alimentos (-0.32%); mientras que Restaurantes y hoteles (0.13%) y Transporte (0.16%) mostraron alzas.

De las 26 ciudades evaluadas, 18 registraron caídas. Las reducciones más fuertes se dieron en:

Tumbes (-0.48%)

Huancavelica (-0.47%)

Chachapoyas (-0.44%)

Huánuco (-0.40%)

Entre las ciudades con mayores incrementos estuvieron Iquitos (0.43%) y Puerto Maldonado (0.27%).

Los precios al por mayor retrocedieron 0.63%, principalmente por menores precios en productos manufacturados (gasohol, diésel, cables, acero), pesqueros (bonito, merluza, perico) y varios bienes industriales importados.

El índice de maquinaria y equipo encadenó su sexto mes a la baja, con -2.17%, influido por la apreciación del sol y la reducción de precios en maquinaria para transporte, industria, agricultura y equipos médicos.

Los materiales de construcción registraron una caída de 0.38%, por menores precios en vidrios, insumos metálicos, mayólicas, agregados y cemento. En contraste, subieron los precios de algunos ladrillos, maderas y tubos de plástico.