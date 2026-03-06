El Servicio Postal de EE. UU. (USPS por sus siglas en inglés) está contratando asesores especializados en reestructuración para enfrentar sus crecientes problemas financieros. Así lo confirmó su director general, David Steiner, en una reciente entrevista con Reuters. La medida busca analizar distintos escenarios ante la delicada situación económica de la agencia independiente del gobierno y que se dedica a recoger, procesar y entregar correo, cartas y paquetes de manera universal a todos los hogares y negocios en Estados Unidos y sus territorios.

En diciembre, el medio citado informó que Steiner creía que el Servicio Postal podría quedarse sin dinero a inicios de 2027. Desde 2007, el USPS acumula pérdidas netas cercanas a los 120.000 millones de dólares, en gran parte debido a la caída del correo de primera clase, su producto más rentable, que hoy se encuentra en su nivel más bajo desde finales de la década de 1960.

Para prepararse ante posibles medidas, el USPS contrató a la firma consultora Alvarez & Marsal por un período breve con el objetivo de planificar diferentes alternativas.

“Nos quedamos sin efectivo en 12 meses si no hacemos algo diferente”, declaró Steiner. “No quiero estar en una posición en la que estemos a seis semanas de quedarnos sin efectivo y digamos: ‘Oh, demonios, ¿qué vamos a hacer?’”.

Su director general advirtió que, si no se toman medidas urgentes, la agencia podría agotar su efectivo en apenas un año. (Foto: AFP)

El 17 de marzo, Steiner comparecerá ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos para exponer la situación financiera de la agencia. Allí advertirá que, si no se realizan mejoras, podría darse un escenario en el que no se entreguen tarjetas de San Valentín en febrero de 2027.

El director explicó que el volumen de correo disminuyó en 110.000 millones de piezas anuales respecto a su punto máximo hace 15 años, lo que equivale a 86.000 millones de dólares en ingresos a precios actuales. Solo el último trimestre reportado cerró con una pérdida neta de 1.250 millones de dólares.

Además, el USPS ha pedido a los legisladores reformas en el sistema de jubilación, mayor flexibilidad para fijar precios y un aumento en su límite de deuda de 15.000 millones de dólares, que alcanzó hace años.

Steiner también fue enfático sobre la necesidad de apoyo externo: “Si no podemos obtener ayuda desde afuera, ya sea de nuestro regulador o del Congreso en el límite de deuda — todo tiene que estar sobre la mesa.”

Desde 2007, el USPS acumula pérdidas por cerca de 120.000 millones de dólares debido a la caída del correo de primera clase. (Foto: AFP)

Entre sus propuestas está aumentar el precio del correo de primera clase, actualmente en 78 centavos, a entre 90 y 95 centavos por carta, argumentando que en muchos otros países el costo supera los 2 dólares.

En busca de nuevas fuentes de ingresos, el USPS lanzó en enero una plataforma digital de licitación para permitir que más empresas accedan a su red de entrega de “última milla”, que incluye más de 18.000 centros en todo el país.

Esta etapa final del reparto es la más costosa, tanto para el Servicio Postal como para compañías privadas como FedEx, UPS y Amazon.

La institución evalúa subir el precio de las estampillas, ampliar su límite de deuda y buscar apoyo del Congreso para evitar un escenario crítico. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Aunque en 2022 el Congreso aprobó un alivio financiero de unos 50.000 millones de dólares y eliminó la obligación de prefinanciar durante 75 años los beneficios de salud de jubilados (una exigencia que ninguna otra entidad federal enfrenta), los problemas persisten.

Su antecesor, Louis DeJoy, ya había advertido ante el Congreso en 2021 que el servicio postal estaba en una “espiral de muerte” sin no se llevaban a cabo reformas estructurales.