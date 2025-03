Con el objetivo de fortalecer la presencia del Perú en los mercados internacionales y promover nuevas oportunidades de inversión, inPERU anunció la realización de su XVIII roadshow, que se celebrará el 2 y 3 de junio en Londres y del 4 al 6 de junio en Madrid.

El evento contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, quien, en un conversatorio con la presidente de inPERU, Mercedes Aráoz, confirmó que encabezará la delegación de autoridades. ¿Quiénes más participan?

LEA TAMBIÉN: La carta que demuestra que Petroperú puso en riesgo la refinería de Talara

Representantes en el roadshow 2025

La delegación peruana estará conformada por autoridades como el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi; la ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Desilú León; el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde; así como por el director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio y los superintendentes de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa; y del Mercado de Valores, Juan Pichihua.

Además, se contará con la presencia de líderes empresariales representantes de empresas como Banco Santander, Credicorp, Bolsa de Valores de Lima -filial de nuam-, Intercorp Financial Services (IFS), Grupo Coril, Cofide, entre otros, quienes tendrán la misión de posicionar a nuestro país como un destino confiable, competitivo y atractivo para la inversión extranjera.

“En el contexto de un año preelectoral es fundamental salir a conversar con los mercados internacionales y explicar la situación del Perú, resaltar las fortalezas macroeconómicas del mercado peruano”, afirmó Juan Carlos Mandujano, director ejecutivo de inPERU, durante el lanzamiento del roadshow internacional.

En esa línea, enumeró qué sectores se verían beneficiados: infraestructura, energía, minería, servicios, turismo, entre otros.

“Nos encontramos en un contexto, además, de alta participación de emisores en los mercados internacionales de deuda, lo cual debería ser un aliciente para promover su participación y aprovechar la presencia de nuestros altos representantes gubernamentales para que tengan reuniones con los inversionistas y prospectos”, agregó.

MEF y su papel en la inversión extranjera

Salardi señaló que “el objetivo de su cartera es acelerar el crecimiento económico y, uno de los ejes principales, es promover la inversión, especialmente, en proyectos de infraestructura y minería”.

Mencionó, además, que la intención del Gobierno es impulsar la adjudicación de proyectos a través de inversiones público-privadas.

“En los próximos 15 meses, impulsaremos la adjudicación de 80 proyectos, junto con adendas y nuevos contratos bajo el modelo de Asociación Público-Privada y Proyectos en Activos, movilizando inversiones por más de US$ 46,000 millones. Este esfuerzo no solo dinamizará la economía, sino que dejará un legado sostenible de aproximadamente US$ 60,000 millones (en inversiones) durante el periodo 2023-2026, sentando las bases de un Perú más competitivo, moderno e inclusivo”, precisó.

A su turno, Aráoz, presidente de inPERU, remarcó que tanto el Reino Unido como España son fuentes significativas de capital para Perú; países en los que se pretende llegar a inversionistas indirectos y directos, respectivamente.

Presencia empresarial extranjera en Perú

Aráoz recordó que, en Perú, hay más de 500 empresas españolas que han convertido al Perú en el principal socio inversionista de la Unión Europea, con un total acumulado, desde la década de 1990, de aproximadamente US$ 40,000 millones en términos reales.

Por otro lado, la inversión del Reino Unido en el Perú, durante los últimos 20 años, alcanzó los US$13,000 millones, monto que incluye inversiones ejecutadas, compromisos y planes de inversión de empresas británicas en el Perú.

El 83% del capital de inversión británico se concentró en el sector minero, seguido por la industria alimentaria, la energía y el turismo.

“Sus fortalezas macroeconómicas (del Perú), junto con su creciente apertura a sectores estratégicos, lo hacen un destino ideal para capitales internacionales”, puntualizó.