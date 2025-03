1. A propósito de la primera plana de Gestión del 17 de marzo, “Petroperú pone en riesgo la nueva refinería de Talara”, publiqué un post en la red social Linkedin en el que señalo que “es increíble lo que está generando la pésima y poco transparente gestión de Petroperú”.

2. El post explica las razones de mi aseveración: (i) Petroperú manipuló y arrancó la unidad de flexicoking (FCK), la más sofisticada y costosa de la refinería (cerca de US$ 800 millones) contra la recomendación explícita de la empresa licenciataria (ExxonMobil) y, aparentemente, la dañó aún más; (ii) volverla a poner en operación segura tomará varios meses, con lo cual la utilidad operativa de la empresa se reducirá sustancialmente; y (iii) en este contexto, la petrolera estatal tendrá que pedir un nuevo apoyo financiero al Gobierno.

3. Mi post terminaba señalando “lo menos que pueden hacer los señores Óscar Vera y Alejandro Narváez, gerente general y presidente del directorio, respectivamente, es informar y contestar a las muchas preguntas que surgen”. Parece ser que el pedido de información y transparencia no les gustó. El viernes 21, recibí una carta notarial de la empresa en que se me solicita que me rectifique en un plazo no mayor a cinco días, “reservándonos –en caso contrario– el ejercicio de nuestro derecho en la vía legal correspondiente”. Lo que Petroperú señala en la carta (pueden acceder a ella en Linkedin) es similar a lo que expresó en su comunicado del 17 de marzo a raíz de la publicación de Gestión. Desgraciadamente, tanto la referida carta como el comunicado de Petroperú no reflejan la verdad, sino más bien la desvirtúan.

4. Hoy, Gestión reproduce la carta que ExxonMobil le envió a Petroperú el 28 de febrero en la que le señala que no puede validar el bypass a la unidad de FCK que Petroperú había hecho, sin informar antes a ExxonMobil, y que su uso era altamente peligroso y podía derivar en incidentes o accidentes (párrafos 1 y 2). Es más, en el tercer párrafo de la carta se indica: “El equipo de ExxonMobil recomienda muy fuertemente no reiniciar la unidad.” Pero el sábado 15, haciendo caso omiso de la recomendación de quien había desarrollado la tecnología en cuestión, trataron de arrancar la FCK. A las pocas horas, tuvieron que abortar el proceso debido a las anomalías que se presentaron.

5. Sin embargo, en su comunicado (párrafo 2) Petroperú afirma que la implementación del bypass a la FCK “obedece a una acción operacional que viene funcionando de manera adecuada; al respecto, Exxon Mobil –licenciatario del proceso Flexicoking– señaló recomendaciones para dicho bypass (…). Asimismo, es necesario aclarar que se mantienen comunicaciones permanentes con Exxon Mobil.”

6. Claramente, lo que señala Petroperú en su comunicado no es correcto. La recomendación técnica de ExxonMobil fue que no se arranque; pero se arrancó y, aparentemente, se dañó aún más la unidad de FCK. En la carta que me dirigieron el viernes pasado indican que la “ocurrencia” registrada el sábado 15 de marzo en el calentador de la unidad de FCK durante la puesta en servicio de esta unidad no guarda relación alguna con el bypass (no me quiero imaginar cómo llegaron a esta conclusión) y que todavía está por definirse la “necesidad de llevar a cabo alguna reparación”.

7. Conclusión: los directivos de Petroperú no conocen aún las consecuencias de su imprudencia ni el costo que esta trae. Lo que sí sabemos es que el costo de no poder operar la FCK es muy grande. Es más, es probable que hayan perdido las garantías que todavía podían existir sobre la unidad o que ExxonMobil resuelva el contrato de asistencia técnica. Así, la impericia y falta de transparencia están poniendo en peligro la integridad de la refinería y, muy probablemente llevarán a que Petroperú requiera de un nuevo salvataje financiero en este 2025.

8. ¿Rectificarme? No, no hay razón para ello. Más bien, las disparatadas declaraciones de Vera y Narváez señalando que la FCK estaba en modo stand-by debido a que el precio del crudo pesado habría igualado al del crudo liviano, junto a las comunicaciones aquí comentadas, nos llevan a pedirles que rectifiquen su comportamiento y empiecen a actuar con transparencia.