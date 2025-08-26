La Dirección de Fiscalización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), por encargo de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, inició una investigación contra Oncosalud, empresa del Grupo Auna, con el objetivo de verificar que la publicidad de su plan Oncoplus cumpla con lo prometido, en beneficio de los usuarios.

El referido organismo supervisa la difusión del producto en diferentes plataformas de comunicación para descartar posibles actos de engaño que induzcan a error sobre las características de los planes ofrecidos. Esta fiscalización busca hacer respetar el Principio de Veracidad, establecido por la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

Aunque la entrega y aplicación de las pólizas oncológicas corresponde exclusivamente a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), Indecopi tiene competencia sobre la publicidad de estos servicios. De encontrarse irregularidades, la Comisión podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador, con multas de hasta 700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a más de S/ 3 millones.

El Grupo Auna recientemente reportó ingresos consolidados por S/ 1,094 millones en el segundo trimestre de 2025. (Foto: GEC).

¿Cuál es la respuesta de Oncosalud?

Tras el inicio de la investigación, Oncosalud emitió un comunicado en el que expresa su “pleno respeto a las normas y a las autoridades competentes”, subrayando su disposición a colaborar entregando la documentación solicitada dentro del marco del debido proceso.

La compañía sostiene que sus operaciones “se ajustan plenamente a la ley” y reitera su compromiso con el millón de afiliados y los 19,000 pacientes actualmente en tratamiento activo.

Oncosalud reiteró su disposición a colaborar de manera transparente con la información requerida por Indecopi. (Foto: Auna).

LEA TAMBIÉN: Holding de salud Auna busca mantener ritmo crecimiento en sus tres mercados en 2025

Resultados del Grupo Auna

La investigación de Indecopi se anuncia en un contexto desafiante para el Grupo Auna, holding al cual pertenece Oncosalud. El grupo recientemente reportó ingresos consolidados por S/ 1,094 millones en el segundo trimestre, cifra que representa una caída interanual de 2%. No obstante, el resultado muestra un incremento de 4% en moneda local ajustada por tipo de cambio neutral (FXN).

El ebitda ajustado del grupo se ubicó en S/ 241 millones, con una reducción de 3% respecto al mismo periodo de 2024, pero mostrando un incremento de 5% en FXN. El margen ebitda se mantuvo en 22.1% en el periodo analizado.

LEA TAMBIÉN: Auna ajusta medidas para retomar ritmo de crecimiento en México y Colombia