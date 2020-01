Las bebidas sin alcohol, comúnmente llamadas ‘soft drinks’, conforman una categoría dinámica en el mercado peruano, en donde conviven diferentes subcategorías con sus propias tendencias en el consumo: bebidas carbonatadas (gaseosas, jugos con gas), agua embotellada, jugos, té, bebidas energizantes y bebidas deportivas.

¿Cómo va la categoría de soft drinks?

En los últimos 5 años (2014 al 2019), la tendencia general del peruano —según datos de Euromonitor Internacional 2020— ha sido disminuir el consumo de gaseosas (-0.3% millones de litros) y jugos (-0.2% millones de litros). El aumento en el consumo ha sido, más bien, por el lado de aguas embotelladas (+46.1% millones de litros), té (+62.3% de millones de litros), bebidas deportivas (+13.7% de millones de litros) y, sobre todo, por las bebidas energizantes: +653.3% millones de litros en los últimos cinco años.

¿Qué tanto consumimos con respecto a la región?

El mercado de bebidas no alcohólicas en el Perú es aún pequeño en comparación a otros países de la región. Las facturaciones anuales de México (US$ 22,989.8 millones), Brasil (US$20,010.5 millones), Colombia (US$3,678.4 millones) y Chile (US$ 3,565.1 millones) no se comparan a la facturación nacional ( US$2,411.6 millones).

El crecimiento en los últimos 5 años del mercado como tal fue de 33.6% en la facturación y 13.1% en el volumen. Hacia el 2024, proyecta crecer en 15.5% y 2.7%, respectivamente. Esto se debería al descenso de la subcategoría más representativa: las bebidas carbonatadas.

Gaseosas, cada vez menos atractivas para la inversión

La disminución de consumo por litros no predispone, sin embargo, una disminución con respecto a la facturación. Así es el caso de las bebidas carbonatadas. A pesar de mostrar una disminución en el volumen vendido, aún continúa creciendo su facturación: en el 2019 llegó a facturar US$1,070.9 millones, 10.8% más que en el 2014. Sin embargo, tuvo un crecimiento bastante conservador en del 2018 al 2019: 0.79%. Euromonitor Internacional proyecta que entre el 2019 y el 2024 el crecimiento en la facturación será de 5.8%.

En términos de retorno de inversión, la tasa anual compuesta de las bebidas carbonatadas en los últimos 5 años ha sido la más baja de la categoría, con 2.1%. Se proyecta que en los próximos 5 años la tasa será aún más baja, de 1.1%.

Quien enfrenta un aún menor retorno proyectado es la subcategoría de jugos, con 0.0%. Ello se debería a que el crecimiento en facturación proyectado sería de tan sólo 0.2%.

Agua embotellada: en subida, pero no tan prometedora a futuro

No es secreto que la tendencia del consumidor se ve cada vez más orientada a productos saludables, y que ello ha desembocado por el crecimiento del mercado de agua embotellada. Y es que, efectivamente, no sólo el volumen en millones de litros de agua embotellada ha aumentado 46.1% en los últimos 5 años, sino que su facturación —viéndolo en US$ millones— ha aumentado en 70.4%.

La tasa anual compuesta en la facturación ha sido de 11.3%, sin embargo, Euromonitor proyecta un escenario un poco más conservador a futuro para el agua embotellada en los siguientes 5 años: una tasa anual compuesta de 6.3%, acompañada de un crecimiento menor en volumen (4.1%, cuando en el anterior periodo fue 7.9%). La tendencia a futuro es que los consumidores opten cada vez más por presentaciones y envases más pequeños, significando una reducción del volumen.

El salto de las bebidas energizantes

En los últimos cinco años las bebidas energizantes han representado un crecimiento de 653.3% de volumen en millones de litros y 305.3% en facturación en millones de dólares, pero, ¿continuarán siendo igual de prometedoras?

Después de haber tenido una tasa anual compuesta de 32.3% en los últimos cinco años, Euromonitor proyecta una de 7.3% del 2019 al 2024. No es el mismo salto que tuvo en los cinco años anteriores, pero de todas maneras continúa siendo una de las subcategorías más prometedoras: el estudio proyecta un crecimiento en la facturación del 42% y 15.7% en el volumen, volviéndose la segunda subcategoría con mejores proyecciones, después del té.

En la mira: el té

El té embotellado fue la segunda subcategoría que más creció porcentualmente en el Perú, después de las bebidas energizantes: 85% en facturación y 62.3% en volumen. Su facturación aún continúa siendo una de las menores de la categoría, pues al 2019 facturó US$ 152.9 millones —que no se compara con los US$ 1,070.9 de las gaseosas, aunque esté en descenso—, pero Euromonitor proyecta que entre el 2019 y el 2024 el té embotellado facturará 44.9% más que los últimos cinco años, con una tasa compuesta anual de 7.7%, lamás alta dentro de toda la categoría.