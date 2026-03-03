Arabia Saudí, en la tercera noche de guerra contra Irán y sus aliados, confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad sufrió un ataque con drones después de que el país norteamericano pidiera a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Medio Oriente.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí indicó que el ataque ocasionó un “pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio” de la embajada estadounidense, sin que se informara de víctimas.

Según los reportes, se han realizado bombardeos cruzados entre Israel e Irán, así como ataques de Teherán contra los países aliados de Estados Unidos y también una nueva ofensiva israelí contra Beirut, la capital del Líbano, con el objetivo de alcanzar estructuras claves del grupo Hezbolá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que “pronto” se descubrirá cuál será su represalia por el ataque con drones contra la embajada.

En tanto, la Guardia Revolucionaria iraní anunció el lanzamiento de la decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países de la región como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel.

En tanto, Catar aseguró haber interceptado dos misiles antes de que impactaran e Israel informó de que identificaron misiles lanzados desde Irán hacia su territorio.

Elaborado con información de EFE.