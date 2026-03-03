Humo en el cielo sobre Dubai, Emiratos Árabes Unidos. EFE/EPA/Stringer
Humo en el cielo sobre Dubai, Emiratos Árabes Unidos. EFE/EPA/Stringer
pidiera a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Medio Oriente.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí indicó que el ataque ocasionó un “pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio” de la embajada estadounidense, sin que se informara de víctimas.

Según los reportes, y también una nueva ofensiva israelí contra Beirut, la capital del Líbano, con el objetivo de alcanzar estructuras claves del grupo Hezbolá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que “pronto” se descubrirá cuál será su represalia por el ataque con drones contra la embajada.

En tanto, , así como contra Israel.

En tanto, Catar aseguró haber interceptado dos misiles antes de que impactaran e Israel informó de que identificaron misiles lanzados desde Irán hacia su territorio.

Elaborado con información de EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump EFE/EPA/Jim Lo Scalzo

