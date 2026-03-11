El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este martes que ha destruido “múltiples buques de guerra iraníes” en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, entre ellos 16 embarcaciones minadoras, en el contexto de los ataques dirigidos contra Irán, al que acusa de poner en riesgo la libertad de navegación en esa ruta estratégica.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el Centcom detalló el número de buques “neutralizados” y difundió un video que muestra distintos bombardeos contra naves, muchas de ellas pequeñas lanchas. Según las imágenes, la mayoría de las embarcaciones, salvo dos, se encontraban amarradas en muelles.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había señalado que las fuerzas estadounidenses habían destruido diez de estas embarcaciones.

“Me complace informar que en las últimas horas hemos golpeado y destruido completamente 10 barcos y/o buques inactivos de colocación de minas, ¡y más por venir!” , escribió el mandatario en su red social Truth Social.

El Comando Central afirmó que las operaciones realizadas durante los once días de enfrentamientos estaban “degradando la capacidad del régimen iraní para proyectar poder en el mar y hostigar al transporte marítimo internacional”.

“Durante años, las fuerzas iraníes han amenazado la libertad de navegación en aguas clave para la seguridad y prosperidad de Estados Unidos, la región y el mundo”, añadió.

Minas en Ormuz

Las embarcaciones minadoras han adquirido especial relevancia en el actual conflicto en Oriente Medio luego de que dos fuentes cercanas a informes de inteligencia estadounidense señalaran a varios medios —entre ellos CNN— que Irán habría comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz.

Este corredor marítimo es uno de los principales puntos estratégicos del comercio energético mundial, ya que por él transita cerca del 20% del petróleo global, además de otros recursos estratégicos. La tensión en la zona ha impactado en los mercados petroleros luego de que la Guardia Revolucionaria iraní amenazara con atacar a cualquier barco que cruce por ese paso.

Aunque inicialmente Teherán negó que el estrecho estuviera cerrado, posteriormente indicó que resulta difícil garantizar la seguridad en el área.

Las fuentes citadas por CNN señalaron que hasta ahora se habrían colocado solo algunas decenas de minas, aunque Irán tendría la capacidad de desplegar cientos con las embarcaciones que aún mantiene operativas. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial de que ese despliegue se haya concretado.

Impacto económico y militar

Trump también señaló que, si las minas que pudieran haberse instalado en el estrecho son retiradas o neutralizadas, ello representaría “será un paso gigante en la dirección correcta”.

El mandatario dejó entrever la relevancia estratégica del estrecho de Ormuz para la economía mundial y, en particular, para Estados Unidos. El encarecimiento del petróleo derivado de la tensión en la zona podría afectar a la economía estadounidense, lo que añade presión política sobre su administración.

La intervención en el conflicto ha generado cuestionamientos incluso entre sectores cercanos al mandatario, en un contexto previo a las elecciones legislativas de medio término previstas para el 3 de noviembre.

En paralelo, el Pentágono informó este martes que unos 140 militares estadounidenses han resultado heridos —ocho de ellos de gravedad— tras los ataques iraníes contra bases de Estados Unidos en países del Golfo Pérsico, realizados en respuesta a la ofensiva de Washington e Israel contra la República Islámica.

Según el Departamento de Defensa, “la gran mayoría” de los militares presenta lesiones menores y 108 ya han retornado a sus funciones.

Durante el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, al menos siete militares estadounidenses han muerto en ataques iraníes, incluidos seis que fallecieron tras el impacto de un dron en Kuwait.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió además que este martes podría convertirse en el día con mayor intensidad de bombardeos sobre territorio iraní desde el inicio de la ofensiva. También afirmó que la capacidad de respuesta de Teherán se ha visto reducida a medida que avanzan los ataques, dirigidos igualmente contra la industria de defensa del país.

