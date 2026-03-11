Sistemas de defensa aérea de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait interceptaron misiles y drones en medio de nuevas tensiones en Medio Oriente. Foto: EFE.
Sistemas de defensa aérea de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait interceptaron misiles y drones en medio de nuevas tensiones en Medio Oriente. Foto: EFE.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y informaron este miércoles, por separado, que lograron interceptar ataques con drones y misiles que habrían sido lanzados desde .

El Ministerio de Defensa saudí señaló en diversas publicaciones en la red social X (Twitter) que se registró una oleada ofensiva dirigida contra infraestructuras petroleras, una base militar y otros puntos del país.

Según indicó la cartera, “seis misiles balísticos lanzados hacia la base aérea Príncipe Sultán fueron interceptados y destruidos”. Asimismo, reportó ataques con drones contra el campo petrolífero de Shaybah y la zona de Al-Kharj, entre otras áreas.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos informó que sus sistemas de defensa aérea se encuentran respondiendo a una “amenaza de misiles”, de acuerdo con una serie de mensajes difundidos en X por la Autoridad Nacional de Gestión de Crisis y Desastres de Emergencia.

El Ministerio de Defensa emiratí explicó que los sonidos reportados en distintas partes del país corresponden a la activación de sistemas de defensa aérea que interceptan misiles balísticos, así como a aviones de combate desplegados para neutralizar drones y otros vehículos aéreos.

Impacto limitado en Kuwait

En tanto, el Ejército de Kuwait indicó que sus sistemas de defensa aérea detectaron “cinco drones hostiles que ingresaron al espacio aéreo del país”.

“Cuatro fueron interceptados y destruidos, mientras que uno se estrelló fuera de la zona de amenaza”, señaló la institución en un comunicado.

Estos incidentes se producen después de que la Guardia Revolucionaria de Irán anunciara en la madrugada del miércoles una nueva oleada de ataques contra Israel, además de acciones dirigidas contra bases estadounidenses en Irak y contra .

Con información de EFE.

