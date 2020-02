El exministro de Defensa Rafael Rey Rey anunció que ya no renunciará al directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), como lo había anunciado en noviembre del 2019.

“Aviso para troles, caviares, rojos, demagogos, difamadores y cobardes: Tenía decidido renunciar al directorio del BCRP y dejar de tener las incompatibilidades que la posición impone al ejercicio profesional. Pero ante la presión de los antes mencionados, he cambiado de opinión”, escribió en su cuenta de Twitter.

El también exlegislador había anunciado que daría un paso al costado luego de que se eligiera al nuevo Congreso de la República en las elecciones realizadas el último domingo 26 de enero.

“No me voy por una sola cosa. Primero, porque a mí no me ha elegido el incapaz que tenemos de presidente o su antecesor, sino el Congreso. Y solo el Congreso me puede destituir por falta grave. ¿Qué falta grave si hay elecciones? [...]. Si hay elecciones y eligen al próximo Congreso, de inmediato me largo. Antes renuncio. Antes de que elijan a otro Congreso, me iré. Porque ya no estará el Congreso que me eligió”, dijo el también exembajador del Perú en Italia al diario Correo.

Como se recuerda, Rafael Rey fue elegido en 2016 como miembro del Banco Central de Reserva del Perú con los votos de la mayoría parlamentaria de ese entonces, Fuerza Popular.

