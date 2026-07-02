Agentes federales enmascarados, que visten chaquetas del ICE, permanecen en un pasillo del Tribunal Federal de Inmigración de la Plaza de Nueva York. (Foto: AFP)
Agentes federales enmascarados, que visten chaquetas del ICE, permanecen en un pasillo del Tribunal Federal de Inmigración de la Plaza de Nueva York. (Foto: AFP)
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Agencia EFE
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. detuvo a más de 10,000 personas en los últimos cinco días, un aumento que prácticamente duplica el ritmo de arrestos registrado a comienzos de año, como parte de una estrategia impulsada por la Administración de Donald Trump para intensificar la aplicación de las leyes migratorias, informó este miércoles The New York Times.

Según el diario, Las detenciones se han realizado durante controles migratorios, inspecciones de tránsito y operativos en la vía pública.

El número de arrestos ha pasado de alrededor de 1,000 diarios a comienzos de este año a cerca de 2,000 al día, una meta que, según tres funcionarios citados por el diario, la Casa Blanca trasladó a los agentes.

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Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) señala a los manifestantes frente a Delaney Hall, un centro de detención del ICE en Newark, Nueva Jersey, el 6 de junio de 2026. Foto: Ryan MURPHY / AFP
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) señala a los manifestantes frente a Delaney Hall, un centro de detención del ICE en Newark, Nueva Jersey, el 6 de junio de 2026. Foto: Ryan MURPHY / AFP

Ofensiva migratoria

A diferencia de operativos anteriores ampliamente anunciados en ciudades como Chicago o Los Ángeles, el incremento reciente de las detenciones se ha desarrollado con un perfil más bajo, sin grandes despliegues públicos, después de que la Administración modificara su estrategia tras las críticas generadas por operaciones de alto impacto en meses anteriores, señaló el rotativo.

La ofensiva migratoria coincide además con recientes decisiones de la Corte Suprema que ampliaron el margen de acción del Ejecutivo en materia migratoria, aunque limitaron su intento de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y visitantes temporales.

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