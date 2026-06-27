En materia migratoria, lo que ocurre en Estados Unidos se refleja con fuerza en Nueva York: en esta ciudad emblemática —donde hay restaurantes dominicanos a la vuelta de la esquina, bodegas puertorriqueñas y peluquerías atendidas por familias mexicanas— las decisiones del alcalde repercuten de inmediato en trabajadores, pequeños comercios y hogares que ya conocen las redes de apoyo comunitario. En los últimos días la tensión entre autoridades locales y el gobierno federal se intensificó: crecieron las operaciones de control migratorio de ICE en varias ciudades, y la administración de Zohran Mamdani ha respondido con medidas destinadas a restringir la cooperación municipal con esos operativos.

Estas medidas no solo son políticas: son prácticas para escuelas, clínicas comunitarias y centros religiosos donde muchas familias hispanas buscan ayuda y confianza en momentos de crisis. Todo esto ocurre mientras desde el gobierno federal se anticipan posibles operativos de gran escala en la ciudad, lo que pone en alerta a organizaciones que ofrecen asesoría legal en español, parroquias que organizan jornadas informativas y comerciantes que ven cómo sus vecinos viven en incertidumbre.

UN MENSAJE POLÍTICO CLARO DESDE NUEVA YORK

Lo que más me llama la atención aquí es la claridad del mensaje. Mamdani no ha dejado espacio a interpretaciones. En una reciente intervención en el programa “Talk with the People”, dejó claro el enfoque de su administración frente a las redadas migratorias. Estas fueron algunas de sus declaraciones más relevantes:

“Queremos dejar en claro que estamos orgullosos de nuestra herencia como ciudad de inmigrantes. Nuestra ciudad no solo se opone a las acciones de ICE, sino que no vamos a ser cómplices de esas acciones. Eso significa asegurar que cada agencia de la ciudad cumpla con nuestras políticas de ciudad santuario. No permitimos el ingreso de agentes de ICE a nuestras escuelas, hospitales o propiedades municipales, salvo que presenten una orden judicial firmada por un juez. Tampoco colaboramos con ICE en la aplicación de leyes migratorias civiles”, dijo el alcalde.

En paralelo, desde el entorno del gobierno federal, el asesor fronterizo del expresidente Donald Trump, Tom Homan, advirtió que se prepara un operativo de gran alcance en la ciudad. “Verán más agentes de ICE que nunca en Nueva York, y esto viene en camino”, dijo en Fox News. “No voy a decir exactamente cuándo, pero va a ocurrir”.

El alcalde Zohran Mamdani siempre se ha mostrado en contra de las políticas migratorias impuestas por el presidente Donald Trump (Foto: AFP)

LAS RESTRICCIONES CONFIRMADAS EN NUEVA YORK

Para entender mejor el impacto de estas medidas, lo resumo en la siguiente tabla con los puntos clave que se han confirmado hasta ahora:

Medida o restricción Alcance dentro de NYC Ingreso de ICE a escuelas Prohibido sin orden judicial Ingreso de ICE a hospitales Prohibido sin orden judicial Acceso a propiedades municipales Restringido sin mandato judicial Cooperación con ICE en casos civiles No permitida Aplicación de políticas de “ciudad santuario” Obligatoria para agencias locales

Este enfoque se apoya directamente en la condición de ciudad santuario, algo que Mayor’s Office of Immigrant Affairs ha defendido como parte de su política de protección comunitaria, aunque sin eliminar por completo el riesgo de deportación en ciertos casos.

¿QUÉ SIGNIFICA REALMENTE SER “CIUDAD SANTUARIO”?

Aquí es importante no confundirse. Incluso siendo una ciudad santuario, esto no implica inmunidad migratoria total. De hecho, el propio enfoque oficial reconoce que las personas aún pueden ser detenidas o procesadas bajo leyes federales. En palabras simples, lo que hace Nueva York es limitar la colaboración activa con ICE, no bloquear completamente su jurisdicción. Eso se traduce en procedimientos internos: la policía local (NYPD) y otros servicios no consultarán bases de datos para búsquedas migratorias más allá de lo que la ley exige, y no facilitarán instalaciones municipales para operativos sin orden judicial.

Un agente de ICE en un tribunal de Nueva York (Foto: Michael M. Santiago / Getty Images vía AFP)

NUEVA NORMATIVA ESTATAL EN PARALELO

A esto se suma un movimiento reciente a nivel estatal. La gobernadora Kathy Hochul anunció que entró en vigor una nueva ley que prohíbe que la mayoría de agentes de seguridad utilicen máscaras mientras están en servicio. Esta medida ha generado debate, especialmente porque agentes de ICE han sido vistos utilizando cubiertas faciales durante detenciones migratorias, lo que ha levantado cuestionamientos sobre transparencia y rendición de cuentas.

NEW YORKERS:



As of 12:00 AM, New York’s law prohibiting most law enforcement officials from wearing masks while carrying out their duties is now in effect.



New Yorkers have a right to know who is exercising law enforcement authority in their communities. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 26, 2026

CÓMO AFECTA ESTO A LA COMUNIDAD HISPANA EN NYC

Familias: Mayor temor a separaciones, pero más confianza para acceder a escuelas y centros de salud municipales.

Trabajo: Empleados en restaurantes, construcción y servicios pueden sentirse menos expuestos a detenciones en espacios públicos municipales.

Salud: Clínicas comunitarias (federally qualified health centers) y hospitales públicos reiteran que no cooperarán con controles de inmigración sin orden judicial.

Educación: Escuelas públicas refuerzan protocolos para proteger a estudiantes y familias; padres pueden acudir a PTA y organizaciones como Make the Road New York para orientación.

Religión y redes sociales: Parroquias, centros comunitarios y clubes culturales (por ejemplo, centros en Washington Heights, Jackson Heights o Sunset Park) siguen siendo puntos de información y apoyo.

SERVICIOS Y RECURSOS ÚTILES PARA INMIGRANTES EN NUEVA YORK