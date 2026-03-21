El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que ordenará el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos del país a partir del lunes, si no se alcanza un acuerdo con los demócratas para financiar el Departamento de Seguridad Nacional.

A través de publicaciones en redes sociales, el mandatario señaló que ya dio instrucciones para preparar esta medida en medio del cierre parcial del gobierno, que viene generando largas filas en los controles de seguridad de los principales aeropuertos.

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“Espero desplegar al ICE el lunes (…) ¡No más esperas, no más juegos!”, escribió Trump desde Florida, donde pasa el fin de semana.

El anuncio forma parte de la presión del Ejecutivo en medio del estancamiento en el Congreso. Los demócratas han condicionado su respaldo al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional a cambios en los protocolos de actuación de las agencias federales, tras una operación en Minnesota que terminó con la muerte de dos manifestantes.

Trump, en tanto, aseguró que los agentes del ICE se enfocarían en detener a inmigrantes en situación irregular, en particular de origen somalí, lo que ha generado nuevas críticas por el tono de sus declaraciones.

Hasta el momento, el presidente no ha detallado cómo se implementaría esta medida ni qué impacto tendría en las funciones de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), encargada de la revisión de pasajeros y equipaje.

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El cierre parcial del gobierno ha afectado al personal de la TSA, cuyos trabajadores continúan operando sin recibir salario. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el ausentismo ha aumentado y al menos 376 empleados han renunciado desde el inicio de la paralización, el pasado 14 de febrero.

En paralelo, el Senado rechazó una propuesta demócrata para financiar de forma parcial a la TSA, mientras continúan las negociaciones entre legisladores de ambos partidos y la Casa Blanca. El líder demócrata Chuck Schumer calificó los diálogos como “productivos”, aunque sin acuerdos concretos hasta ahora.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana, John Thune, advirtió que la falta de consenso podría agravar la situación en los aeropuertos en los próximos días.