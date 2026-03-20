Florida ya alista un nuevo cambio legal relacionado con la forma de votar en el estado (Foto: AFP)
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The Economist
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Crecí viendo ‘The Apprentice’”, dice Mario Guerrero. “Voté por Trump cada vez que estuvo en la boleta electoral”. Pero ahora, como muchos latinos, se arrepiente. Guerrero, un empresario de la construcción obsesionado con el golf en McAllen, Texas, simpatizaba con Donald Trump porque “es un hombre de negocios. Es constructor. Ya sabemos que es uno de los más exitosos del mundo. [Así que] va a hacer algo grande por la economía”.

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