En 2024 había una razón más: el caos en la frontera, no muy lejos de donde vive Guerrero. Durante la presidencia de Joe Biden, la afluencia de migrantes irregulares procedentes de México se convirtió en una avalancha. Guerrero vio “a miles de personas que vivían en tiendas de campaña”, después de haber transitado o remado a través del río Bravo.

“Parecía una crisis humanitaria. Lucía asqueroso. Parecía que la gente se podía enfermar”. Durante la campaña electoral, Trump prometió deportar a “lo peor de lo peor”, recuerda Guerrero (en la foto de abajo). “Cuando oí eso, pensé: ‘Sí, amigo, saca a todos los asesinos. Saca a todos los violadores’”.

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Ahora, reflexiona: “Eso no es lo que estamos viendo. [Están] sacando a todo el mundo”. Ahora, los automovilistas deben detenerse y mostrar sus documentos en los puestos de control repartidos por todo el sur de Texas. La deportación masiva ha devastado el sector de la construcción.

Los trabajadores tienen miedo de salir de sus casas, dice René Pérez, otro contratista, ya que cualquiera que parezca latino y lleve herramientas en su camioneta corre el riesgo de ser detenido. Con tan poca mano de obra disponible, los trabajos tardan el doble, afirma. Guerrero se queja de que los agentes de ICE detienen a los trabajadores cuando están en medio de un trabajo de hormigonado, y arruinan su trabajo.

“Estamos hablando de una pérdida de unos US$ 20,000 de entrada, y ni siquiera has empezado la casa”, dice. “¿Qué vamos a hacer si todos estos constructores no pueden terminar los proyectos y... empiezan a incumplir los pagos de los préstamos? Eso va a afectar a todo el mundo”. Los latinos ayudaron a Trump a ganar su segundo mandato.

Donald Trump en un mitin de campaña.

Las encuestas muestran que su apoyo a Trump aumentó del 36% en 2020 al 48% en 2024, la cifra más alta jamás registrada para un candidato presidencial republicano. Los mayores cambios se produjeron en el sur de Texas, donde 12 de los 14 condados situados a lo largo de la frontera con México votaron por Trump.

Los conservadores se jactaron de que los latinos habían encontrado un nuevo hogar en el Partido Republicano. Ahora, esos logros se están desvaneciendo. Una encuesta de CNN reveló que, en el año transcurrido hasta febrero, la popularidad de Trump entre los latinos de todo el país cayó del 41% al 22%.

Otra encuesta, realizada por Pew en noviembre, muestra que casi un tercio de los latinos ha considerado abandonar Estados Unidos en los últimos seis meses, principalmente por motivos políticos. Trump tuvo suerte en 2024, argumenta Jim Henson, encuestador. Su apoyo entre los hispanos alcanzó su punto álgido justo a tiempo para las elecciones.

La gente todavía se estaba recuperando de la inflación que siguió a la pandemia de COVID-19, y los recuerdos del desorden en la frontera aún estaban frescos. Los votantes solían culpar a Biden de ambas cosas. En parte, tenían razón. Se había corrido la voz entre los migrantes de que, con Biden, cualquiera que cruzara la frontera y solicitara asilo podría quedarse en Estados Unidos mientras esperaba una audiencia, lo que podía llevar años. Biden endureció drásticamente las normas en 2024 y el número de llegadas irregulares se desplomó.

Sin embargo, la impresión de los votantes de que había fronteras abiertas para todos no se desvaneció a tiempo para las elecciones presidenciales. “Nuestra comunidad estaba asustada”, recuerda Joe Frank Martínez , alguacil del condado de Val Verde, una zona rural de la frontera. En el momento álgido de la afluencia, los servicios públicos se vieron desbordados. Los propietarios de viviendas temblaban cuando desconocidos atravesaban sus propiedades por la noche.

“La gente preguntaba: “¿En qué situación puedo disparar a alguien que llama a la puerta? ¿Puedo disparar desde atrás de la puerta?””. Martínez les respondía que no, que le “iban a disparar a alguien que tal vez solo estuviera pidiendo un vaso de agua”. Aunque ha sido demócrata toda su vida, Martínez “se pronunció en contra” de Biden porque “creo en el Estado de derecho”.

Agentes federales detienen a un manifestante en Minneapolis, Minnesota, el 3 de febrero de 2026. (Foto de Charly TRIBALLEAU / AFP).

Un año después de que Trump asumiera el cargo, muchos latinos están menos convencidos de que represente el Estado de derecho. Las imágenes de agentes federales que asesinan a manifestantes en Minnesota los han horrorizado. Piensan que “pueden hacer lo que quieran y no rendir cuentas a nadie”, se indigna el alguacil Martínez (en la foto de abajo).

En Texas, Guerrero se horrorizó al ver a los agentes de inmigración que atravesaban los jardines de las casas en persecución de fugitivos. “¿Y si mataban a un niño?”, se pregunta. Eddie Morales, representante demócrata del estado, dice que sus electores “no soportan” la forma en que Trump ha indultado a los donantes de su campaña y al expresidente de Honduras, implicado en el tráfico de drogas.

Una encuesta de YouGov/Economist revela que el 61% de los hispanos desaprueba la gestión de Trump en materia de inmigración. La mayoría está ahora a favor de abolir ICE. Muchos también están decepcionados con la economía de Trump. “¿No les dijo que iba a arreglar la inflación desde el primer día?”, recuerda Morales.

SAN FRANCISCO (Estados Unidos), 30/01/2026.- Manifestantes contra el ICE se congregan durante una huelga general nacional en el Parque Mission Dolores de San Francisco, California, EE. UU., el 30 de enero de 2026. La huelga general nacional, convocada bajo lemas como "ni trabajo, ni escuela, ni compras", busca llamar la atención sobre las tácticas de control migratorio tras las operaciones federales de inmigración en Minneapolis que resultaron en la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Nicole Good y Alex Pretti. (Protestas) EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Las encuestas muestran que los hispanos ahora desaprueban la gestión de Trump de la economía y la inflación por un margen de aproximadamente dos a uno. Muchos votantes piensan que los presidentes tienen más control sobre los precios del que en realidad ejercen. Esto ayudó a Trump en 2024, pero ahora le perjudica, sobre todo porque sus aranceles y su guerra contra Irán han elevado de manera evidente los precios.

Cien dólares apenas dan para comprar “media canasta” en el supermercado, suspira Martínez; la cola para recibir comida gratuita a menudo se extiende a lo largo de la calle. El desencanto de los latinos podría decidir las elecciones de mitad de mandato. Al rediseñar los distritos para beneficiarse en Texas, los republicanos asumieron que el apoyo hispano se mantendría en los niveles de 2024.

Pero no será así, según un informe de American Business Immigration Coalition Action, un grupo comercial. A nivel nacional, un modesto cambio del 10% pone en grave peligro al menos diez de los escaños del partido en la Cámara de Representantes . En decenas más, los latinos podrían inclinar la balanza si las elecciones están reñidas, afirma Fernand Amandi, encuestador de Florida.

Las últimas elecciones son reveladoras. El otoño pasado, una participación récord impulsó a los demócratas a ganar las gobernaturas de Virginia y Nueva Jersey. Esto se debió principalmente a que los latinos que no habían votado en elecciones anteriores decidieron hacerlo. En las primarias del Senado del 3 de marzo en Texas, los latinos acudieron en masa a votar por los demócratas.

Los republicanos conservan algunas ventajas entre los hispanos. Un núcleo acérrimo de seguidores de MAGA cree que la presidencia de Trump va de maravilla. Algunos esperan que él (o su secretario de Estado cubano-estadounidense) impulse la democracia en Venezuela y Cuba. Los republicanos también pueden tener ventaja en cuestiones sociales. Muchos latinos piensan que el Partido Demócrata se centra demasiado en las cuestiones LGBTQ, afirma Morales. Los republicanos obtuvieron buenos resultados entre los latinos en 2024 porque “hablábamos de prosperidad y esperanza, mientras que el Partido Demócrata hablaba de pronombres”, afirma Mónica de la Cruz, congresista republicana por Texas.

“Nadie ama a nuestra comunidad latina... más que yo”, dijo Trump en 2024. Sin embargo, ese sentimiento es cada vez menos recíproco. Guerrero pasará a apoyar a los demócratas en noviembre. Pérez no puede votar, pero su esposa, que se quedó en casa en 2024, ahora respaldará “lo contrario de lo que está sucediendo actualmente”.