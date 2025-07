El ministro de Educación, Morgan Quero, se afilió en marzo al partido Ciudadanos por el Perú (CPP), agrupación política vinculada a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República. Consultados sobre esta militancia, los ministros del Ambiente y de Economía descartaron que ello constituya un conflicto de interés o una falta ética en el ejercicio de la función pública.

“Como cualquier ciudadano constitucionalmente puede estar inscrito en cualquier partido político, no tiene nada de malo” , sostuvo el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro. Añadió que el propio titular del Minedu “ha dejado claro que su militancia no tiene nada que ver con el cargo que está, no afecta su desempeño como tal”.

LEA TAMBIÉN: Morgan Quero reconoce que es militante del partido vinculado a Nicanor Boluarte

“ No hay conflicto de interés porque cualquier ciudadano puede militar, eso no implica que esté impedido de ocupar un cargo o que vaya contra la ética. Eso es algo normal, tampoco se le puede impedir a nadie que haga militancia en cualquier partido político”, subrayó.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, señaló que desconocía la afiliación de Quero, pero defendió su derecho a tener una preferencia política: “No sabía, pero es el derecho que tiene cualquier ciudadano a tener la afiliación política que quiera”.

Rául Pérez Reyes, titular del MEF, señaló que la afiliación política es legítima, siempre que no se utilicen recursos del Estado para hacer proselitismo. Foto: Andina.

Recordó que la normativa permite que los funcionarios del Ejecutivo puedan estar afiliados a un partido mientras no hagan activismo. “La ley lo que establece es clara: hasta octubre de este año, quienes trabajan en el Ejecutivo, tienen para renunciar si es que van a hacer alguna actividad política proselitista”.

LEA TAMBIÉN: Morgan Quero cuestionó informe que recomienda debatir vacancia de Dina Boluarte

En ese sentido, Pérez Reyes pidió no caer en dobles estándares. “Cuando estábamos en el gobierno del APRA, ¿le pedían ustedes la renuncia a los militantes del APRA cuando estaban en el Ejecutivo? No, imposible. El problema no es la militancia, el tema es si hace activismo político. Lo que no puede hacer ninguna persona es activismo político con recursos del Estado”, finalizó.