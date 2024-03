El director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y expresidente de PERUMIN, Miguel Cardozo, reveló que el Perú cuenta con una cartera de 70 proyectos de exploración minera valorizados en US$ 521 millones. De esta, hay nueve que están en trámites para ser aprobados, cuya inversión acumulada, US$ 167 millones, representa el 13% de la cartera total.

Estos proyectos, indicó el ingeniero, siguen en trámites para la aprobación de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA). De la cartera total de 70 proyectos, Cardozo indicó que hay 39 que involucran una inversión de US$ 200 millones y se trata de iniciativas de exploración que ya están siendo ejecutadas o lo serán prontamente.

El director del IIMP señaló que las demoras en la tramitología no está justificada, ya que se tratan de proyectos que ya obtuvieron permisos previos en sus zonas. Uno de los casos más recientes es la ampliación de la vida útil de Antamina.

“Ellos buscaban un permiso de reposición, esto significa que buscan ampliar su producción en cantidad, pero también en años, o sea que la vida de la mina se extienda. Han pasado más de 4 años y 4 meses para recibir un permiso en un proyecto que ha estado trabajando y ha sido visitado por todas las autoridades ambientales del país durante 20 años, entonces no tiene ningún sentido”, aseveró.

Cartera se reduce

Cardozo también señaló que, lamentablemente, en los últimos 12 años, la cartera de exploración peruana pasó de tener 150 a 70 proyectos.

“Fue el mejor año que hemos tenido durante este siglo e históricamente también, no solo como país sino también como globo, hubo inversiones en exploraciones por US$ 20,500 millones en el mundo. A nosotros nos tocó un poco más de US$ mil millones de inversión, pero ahora nosotros estamos en la mitad de inversión, el último año hemos estado en US$ 540 millones”, explicó el ingeniero.

Cardozo señaló que existen dos razones fundamentales por las que de dio esta baja: el exceso de tramitología y la consulta previa para los proyectos de exploración que se solicita desde la ley promulgada en el 2017.

“Si esta situación no cambia, no vamos avanzar. Los inversionistas no van a esperarnos, se van a otro sitio. Cada vez hay más lugares donde se puede explorar, los precios de los metales altos hacen que cada vez más gente quiera invertir en minería, y la gente quiere invertir en exploración, pero nosotros no vamos bien”, alertó Cardozo.

El también expresidente de Perumin consideró también que si el flujo de inversiones no se revierten, hay al menos tres países que podrían ganarnos en atractivo para proyectos de exploración minera.

“Argentina está creciendo y Chile también ha crecido bastante, del 2022 al 2023 creció como US$ 100 millones en inversión y Argentina creció en US$ 40 millones. Nosotros hemos caído US$ 40 millones. Nosotros caímos 7%. Latinoamérica ha crecido en el mundo, pero Perú ha caído. Es decir, Latinoamérica creció por Chile, Argentina y Ecuador y México”, precisó.

Proyectos por regiones

El director del IIMP también detalló que los 70 proyectos de exploración de la cartera actual se encuentran en 16 regiones de nuestro país. Por ejemplo, Áncash y Arequipa cuentan con 10 proyectos cada uno respectivamente.

“También tenemos algunas regiones como Ayacucho que tienen 7 proyectos, Apurímac que tiene 4, Cajamarca tiene 3, y así algunos que tienen 5 como Puno. Hay diferentes tipo, pero en general el que destaca es Cajamarca por el monto de inversión”, manifestó.

Bajo esa premisa, sostuvo que Cajamarca tiene 3 proyectos de exploración valorizados en US$ 124 millones y representa el 24% de toda la cartera, el mayor porcentaje de inversión. Según el IIMP este nivel es sostenido por La Zanja, proyecto de oro y plata.

“Cajamarca es la región con la mayor inversión prevista en la cartera de exploración, lo cual ratifica, sin duda, que es la región con mayor potencial geológico reconocido, aunque, lamentablemente, poco aprovechado por razones sociales y políticas”, finalizó.

