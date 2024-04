La presidenta de la República, Dina Boluarte, insistió hoy que estamos frente a un Gobierno fuerte, tras señalar que si bien no cuenta con una bancada sí cuenta con los legisladores demócratas que aman al Perú.

“Este Gobierno se encuentra firme y unido y con la intención de trabajar sin descanso por el Perú, pero demanda unidad de sus autoridades. Agradecer el apoyo democrático del Congreso, ambos poderes como nunca se encuentran coordinado, quizás no tenga una bancada, pero tengo a los congresistas demócratas que aman al Perú”, explicó.

El lunes, Boluarte también abordó el tema, luego que el ministro de Economía, José Arista, señalara que el Gobierno “no tienen ni un congresista del partido en el Congreso” por lo que carece de “balance” y “la fuerza suficiente para generar un balance en la parte política”.

Además, Boluarte al dirigirse hacia el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, a quien lo llamo “amigo“ le agradeció la constante coordinación para lograr la suscripción del contrato de Estado a Estado para el servicio de asistencia técnica del Proyecto Chavimochic III

En tanto, Acuña llamó a la unidad en pro de la gobernabilidad y así captar también la inversión.

Chavimochic Tercera Etapa

Boluarte señaló que la firma del contrato de Estado a Estado para el servicio de asistencia técnica del Proyecto Chavimochic III, demuestra el firme compromiso con el agro del país, así como la alimentación mundial.

Durante su discurso en Palacio de Gobierno, donde se suscribió dicho documento con el gobierno de Canadá, explicó que la confirmación de la ampliación de esta iniciativa de mejora agrícola formó parte de la acción de destrabe de proyectos que inició su Gobierno.

“Hoy este Gobierno demuestra su compromiso con el agro nacional, pero también con la alimentación internacional, sabemos que estamos pasando un momento de seguridad alimentaria y si no pensamos en el agua y en la agricultura y si no pensamos en asegurar nuestras semillas no estamos pensando en asegurar la alimentación mundial”, dijo.

Asimismo, sostuvo que se siente orgullosa porque esta iniciativa se haya hecho realidad, que permitirá que se irriguen miles de hectáreas y con una inversión de 750 millones de dólares.

“Esto potenciará las exportaciones agropecuarias y agrícolas y se repotenciará tremendamente al país y sobre todo la economía en el norte del país”, anotó.

Además, sostuvo que el desarrollo de esta tercera etapa permitirá que los productores de Chao, Virú, Moche y Chicama en La Libertad, puedan vivir el sueño de incrementar sus hectáreas de cultivo.

Por su parte, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, que porque por fin el proyecto Chavimochic ha sido destrabado. “En un futuro cercano, la región La Libertad, con la irrigación Chavimochic terminada, se convertirá en la despensa alimentaria para el mundo, generando crecimiento económico y desarrollo, es decir mejor calidad de vida para los liberteños”, apuntó.

