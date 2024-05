Ayer hubo una explosión en el grifo de Villa María del Triunfo (VTF) tras una fuga de gas , ocasionando daños en viviendas y locales comerciales. Por el momento, hay un fallecido y 46 heridos. Pero, ¿cuál es la razón de que haya siniestros de este tipo en Lima? ¿la informalidad ? ¿falta de regulación? Un experto consultado por Gestión analiza el tema.

Recordemos que no es la primera vez que ocurre una deflagración en Lima. En 2020, una cisterna explotó tras un desperfecto al pasar por una avenida en Villa El Salvador.

Actualmente, existen 295 grifos de GNV en Lima y 15 en el Callao . Aquí se concentra el mayor número de estaciones de servicio, debido a la elevada demanda. El GNV es 39% más barato que GLP y hasta 66% más que la gasolina.

El 49% de grifos en el Perú son marcas blancas, es decir, son independientes . El resto lo componen marcas comerciales como Primax , Repsol , Pecsa y Petroperú.

Según la información preliminar, la explosión en el grifo de VMT, se produjo a causa del mal manejo de un balón de gas de 46 kilos, el cual terminó empotrado contra una vivienda aledaña. Dicho accidente sucedió durante el proceso de carga de gas natural comprimido (GNV) en una cisterna.

Ángel Castro, oficial del Cuerpo de Bomberos a cargo de la emergencia, informó que el tanque de 2,500 metros cúbicos de GNV tuvo una fisura en la parte superior que no se podía controlar.

Para Renato Lazo, ex presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú (AGESP) , dicho cilindro se trataría del tipo 2, es decir, un tanque parcialmente de acero, ¿por qué? Este tipo de balón tiene material sintético que reduce su peso, y así se pueda transportar más de ellos.

Pero, ¿Cuál es el problema? Según el especialista se desgasta rápido con el tiempo. “En otros países del mundo el Tipo de 2 se desechan o se recambia la fibra. Se puede hacer pruebas hidrostáticas” , explicó a Gestión.

“En ninguna parte del mundo los cilindros tipo 2 se les hace este tipo de prueba de reutilización para verificar si están en buenas condiciones”, resaltó.

Sumado a ello, agregó que la humedad y luego el óxido debilita el acero del cilindro, provocando el riesgo de fisuras y una posible fuga de gas como habría ocurrido ayer en la tarde en el grifo Primax en VMT.

¿Cuál es el problema de fondo?

Renato Lazo, indicó que la raíz del problema en esta negligencia es la regulación peruana desactualizada sobre el sistema de control de carga de GNV , que permite la reutilización de dichos tanques, pese a que no se debería realizar por temas de seguridad.

“El gas natural llegó al Perú en 2004, y con ello se estableció una regulación formal respecto a la carga, es decir, en dónde, cómo y cuánto se abastecía el vehículo de GNV. Sin embargo, los informales han buscado espacio mediante modificaciones de las normas originales. Además, se ha relajado las exigencias de las normas técnicas”, explicó Lazo.

Sumado a ello, con el pasar de los años, se permitió el ingreso de racks (equipamiento para el almacenamiento de gas natural) de procedencia dudosa, porque es posible que no haya sido nueva, sino de segunda mano. “Las autoridades nuestras no han tomado las previsiones, han permitido que se importen componentes que no están certificados” , aseveró.

También, aseguró que autoridades del sector transporte y Osinergmin solo supervisan a los formales y no a los informales. “Entonces, lo que ocurre es que el formal va a tener costos más altos de operatividad y preferirán volverse informales”, explicó Lazo. En ese sentido, exigió que las normas se actualicen acorde a la realidad del sistema de transporte de carga de combustible.

¿Qué seguro se activan ante un siniestro por fuga de gas?

Renato lazo comentó que, para estos casos, donde el siniestro afecta a terceros, el primer seguro que se activa es el SOAT . Además, si el accidente se produce en una estación de autoservicio, la empresa asume el seguro de daños a terceros.

¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir estos siniestros?

El expresidente de AGESP recomienda que las autoridades sean conscientes de la importancia de su labor, en ese sentido, deben exigir el cumplimiento de las normas y en paralelo, los empresarios deben cumplirlas. También, los usuarios deben optar por equipos de conversión a gas que no sean “piratas” o de “segunda mano”.

