Osinergmin formalizó el camión cisterna de GLP que causó la deflagración en Villa El Salvador -que hasta el momento ha costado la vida de 22 personas- en setiembre del 2019, en base de información documentaria y de la inspección realizada por Marine Consultants SAC, una empresa de inspección acreditada ante Inacal.

Sobre el particular, la gerente general de esta empresa Elizabeth Díaz Tinoco, indicó a este diario que únicamente certificó el recipiente a presión (tanque de GLP sobre el camión) en su calidad de organismo de inspección acreditado por Inacal.

La que se certificó bajo los requisitos de la norma técnica peruana 17020:2012, “para lo cual tenemos el alcance técnico respectivo y cumplimos absolutamente con todos los protocolos”.

“Tan es así que luego del accidente, el tanque no ha sufrido rotura ni deformación, puesto que la fuga no se origina en el tanque, sino en una de las tuberías instaladas en la parte inferior del vehículo, las mismas que al ser golpeada bruscamente con la vía de tránsito, origina la rotura de una tubería con la siguiente consiguiente fuga de gas”, sostiene la ejecutiva.

Ante ello aclaró que ni las tuberías, ni las válvulas, ni la carrocería, ni las bombas, ni las mangueras fueron certificadas por su empresa.

“Por la sencilla razón que nuestra acreditación no tiene alcance para ello. Nuestra empresa no interviene ni ha intervenido en la certificación de ninguno de los elementos arriba mencionados, y menos en el camión como tal”, sostuvo.

Cabe precisar que Osingermin tampoco asume responsabilidades sobre lo ocurrido el último 23 de enero. En su única entrevista -hasta el momento con un medio de comunicación- el presidente de esta institución, Daniel Schmerler aseguró que este hecho no puede ser detectado por la institución que lidera debido a que la operación del vehículo en el día a día, no es competencia de esta entidad.

“En este caso no es uno de los aspectos que podía determinarlo Osinergmin porque todo aquello que tenía que ver Osinergmin, si el vehículo cumplía con condiciones de seguridad como máquina; si el equipamiento era el adecuado para ingresar a operar, las tenía. Este es un tema de operación, de quien utiliza el vehículo y este es no es un espacio en la que esta Osinergmin porque no hay un supervisor que vaya día a día con cada camión a nivel nacional", explicó en entrevista con RPP Noticias.

LEA TAMBIÉN: Osinergmin no pudo detectar que camión de GLP en VES circulaba con válvula abierta