El último informe del Osinergmin -para determinar las causas de la deflagación en Villa El Salvador ocasionada por un camión cisterna de la empresa Transgas y que costó la vida de 21 personas- determinó que la magnitud de la fuga se produjo debido a que el vehículo se desplazaba indebidamente con la válvula interna del tanque abierta, incluso sujetada con un elemento metálico adicionado (gancho) para que no pueda ser cerrada.

Sobre este punto, el presidente del organismo regulador, Daniel Schmerler aseguró que este hecho no puede ser detectado por la institución que lidera debido a que la operación del vehículo en el día a día, no es competencia de esta entidad.

“En este caso no es uno de los aspectos que podía determinarlo Osinergmin porque todo aquello que tenía que ver Osinergmin, si el vehículo cumplía con condiciones de seguridad como máquina; si el equipamiento era el adecuado para ingresar a operar, las tenía. Este es un tema de operación, de quien utiliza el vehículo y este es no es un espacio en la que esta Osinergmin porque no hay un supervisor que vaya día a día con cada camión a nivel nacional", explicó en entrevista con RPP Noticias.

En otro momento, el ejecutivo precisó que la válvula interna del tanque “tenía todas las garantías de funcionamiento”. No obstante, reiteró que una practica negligente del operador generó el siniestro en Villa El Salvador.

Al ser consultado del por qué al momento del choque con el desnivel de la pista, no se pude detener la fuga de GLP. Al respecto dijo que que no se pudo detener el GLP por dos razones.

“Por este gancho metálico bloqueado y colocado en una posición incorrecta, transgrediendo las reglas por esta manipulación indebida que es una conducta ilegal y lo otro es que se ha alterado el debido funcionamiento del tanque", agregó.

