Mike Pariamachi, gerente de Negocios de Autos de Divemotor, representante de Mercedes-Benz en Perú, comentó que durante el año pasado sortearon complicaciones por falta de inventario en unidades que representa un volumen relevante de ventas, sumado a otro retos logísticos que impactaron en su participación en el mercado.

“El mercado creció arriba del 20%, ya que la competencia recuperó su nivel de inventario, pero nosotros nos mantuvimos el ritmo de venta de 2022, lo que se traduce en una caída de participación de 23% a 18.6%”, explicó el directivo.

Sin embargo, tras superar los retos presentados en el año pasado, han recuperado participación hasta llegar a manejar el 21% del segmento premium. hasta el cierre del primer trimestre. “Actualmente, uno de cada cuatro vehículos en el segmento de lujo es un Mercedes Benz y apuntamos a cerrar el año con una participación entre el 23% y 25%, además de crecer 13% en nuestras ventas frente al año pasado”, señaló Pariamachi.

Lujo también aplicado en infraestructura

El año pasado iniciaron una de sus principales inversiones en infraestructura en el último periodo de tiempo, al remodelar el local principal de la marca, ubicado en San Isidro. “Estamos ad portas de culminarlo en mayo. Es una tienda completamente renovada, que incorpora al 100% estándares mundiales que comparte con locales de Alemania, Estados Unidos, entre otros países”, anotó Pariamachi.

La inversión para este primer proyecto bordea los US$ 1.5 millones y la consigna es replicarlo en su otra sede en La Molina. “Nuestro proyecto es ejecutar este plan de remodelación en el segundo local entre 2025 y 2026. Es un objetivo que tenemos, ya que soporta nuestra estrategia de marca que busca brindar una experiencia de lujo a los clientes en todas las etapas de venta y posventa”, señaló el ejecutivo.

Al ser consultado por la posibilidad de incorporar nuevas ubicaciones adicionales a las que tres con las que ya cuentan a nivel nacional (dos en Lima y una en Trujillo), señaló que por el momento descartan esa posibilidad, ya que están abocados en continuar consolidando sus posiciones actuales.

“El 95% del segmento premium a nivel nacional está concentrado en Lima, por lo que seguimos avanzando en consolidar nuestras dos ubicaciones en la capital. El 5% restante del mercado se distribuye entre el norte (Trujillo y Piura), además del sur (Arequipa)”, explicó el directivo de la firma alemana.

El Mercedes-AMG GLC está disponible con una amplia gama de equipos y nuevos paquetes de diseño

Más oferta electrificada y de “tope de gama”

Durante 2023, la firma alemana reforzó algunas de sus submarcas super premium, como AMG Y Maybach, los cuales cuentan con rangos de precios más elevados. Este año van a seguir complementando con nuevas versiones de alta gama para sus modelos SUV, para que todas culminen con un versión “AMG” (tope de gama).

“Están orientadas a un público que no se ve afectado por cambios de precios. Usualmente, los tickets que manejamos en las versiones más deportivas y equipadas parten desde los US$ 150,000 hasta los US$ 250,000 en promedio. En ese rango nos está yendo bastante bien”, indicó Pariamachi

En tanto, la compañía alemana acelera en su camino hacia la electrificación de su portafolio, donde el 70% de su oferta ya son de estas características (híbridos, eléctricos y otras variantes). A la fecha, les queda pendiente electrificar progresivamente los vehículos de entrada como el Clase A en versiones híbridas.

“Nuestra meta es tener el 100% de nuestra portafolio electrificado en el mediano plazo, pero este avance también dependerá de un trabajo en conjunto entre el sector y las autoridades, quienes deben brindar mejores condiciones y facilidades para esta categoría”, culminó Pariamachi.

En corto:

La operación peruana de Mercedes Benz ocupó el primer lugar en calidad de atención al cliente en la región por segunda vez consecutiva. Además, es la cuarta a nivel mundial.

